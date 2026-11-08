Milyonlarca emeklinin gözü kulağı yeni yılda maaşlara yapılacak artışa çevrilirken, Ankara kulislerinde masadaki formüller netleşmeye başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı İsa Karakaş, başkentte emekli aylıkları için masada birden fazla senaryonun bulunduğunu ve bunlar arasında en güçlü yaklaşımın ödenen prim miktarını esas alan zam modeli olduğunu açıkladı.

TGRT Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Karakaş, yeni düzenlemede emeklinin yaşına veya hâlen çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın, "kim ne kadar prim ödemişse ona göre artış verilmesi" ilkesinin ön plana çıktığını vurguladı.

Kulislerde konuşulan bir diğer alternatif olan "yalnızca çalışmayan emekliye zam yapılması" fikrine sert tepki gösteren Karakaş, bu yaklaşımın sosyal güvenlik mantığıyla bağdaşmadığını ifade etti.

SGK’nin bir sosyal yardım kuruluşu değil, doğrudan bir sigorta sistemi olduğunun altını çizen uzman isim, Türkiye'de yaklaşık 2 milyon 200 bin emeklinin aktif olarak çalışıp sisteme prim ödemeyi sürdürdüğünü hatırlattı. Yıllarca prim ödeyen çalışan emeklilerin dışlanamayacağını belirten Karakaş, 25-30 yıl boyunca maaşından kesinti yapılan vatandaşların hakkının verilmesi gerektiğini ve bunun tüm dünyada kabul gören temel bir sosyal sigorta ilkesi olduğunu dile getirdi.

GÖZLER ARALIK SONU VE OCAK BAŞINA ÇEVRİLDİ

Zam takvimine ve emeklilerin beklentilerine de açıklık getiren Karakaş, düzenlemenin kasım ayında Meclis gündemine gelmesini beklemediğini, çalışmaların aralık sonu veya ocak ayı başında somutlaşacağını belirtti.

Seyyanen artış ve refah payı ihtimallerinin de değerlendirildiğini, emeklilerde 25 bin 153 liralık seyyanen zam talebinin bulunduğunu aktaran Karakaş; nihai tablonun yıl sonu enflasyon verilerinin açıklanması ve hükümetin yapacağı son rötuşlarla birlikte ancak ocak ayının ilk haftasında kesinleşeceğini söyledi.