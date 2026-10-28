Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, 2023 yılındaki maaş artışlarını hatırlatarak, 2027 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılabilecek zam düzenlemelerine ilişkin olası senaryoları açıkladı. Refah payı ve seyyanen zam seçeneklerini değerlendiren Karakaş, 25 bin 153 TL’lik seyyanen artışın uygulanması halinde en düşük emekli maaşının 50 bin TL’yi aşabileceğini öne sürdü.

Milyonlarca emekli, 2027 yılının ocak ayında yapılması beklenen maaş artışlarına odaklandı. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, katıldığı canlı yayında emekli maaşlarına yönelik olası zam senaryolarını değerlendirdi. Karakaş, oransal refah payı veya seyyanen zam seçeneklerinin gündeme gelebileceğini belirtirken, 25 bin 153 TL’lik seyyanen zam vaadinin uygulanması durumunda en düşük emekli maaşının 50 bin TL’yi aşabileceğini savundu.

OCAK AYINDA 2023 FORMÜLÜ UYGULANABİLİR

TGRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan İsa Karakaş, 2027 yılının ocak ayında geçmişte uygulanan zam modeline benzer bir düzenlemenin hayata geçirilebileceğini öngördüğünü söyledi.

2023 yılındaki maaş artışlarını hatırlatan Karakaş, o dönemde ilk olarak yüzde 15-16 seviyesindeki zam oranlarının yüzde 25'e, ardından yüzde 30'a yükseltildiğini belirtti.

Karakaş, olası zam senaryosuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Şunu öngörüyorum... Ben, 2027 Ocak ayına geldiğimiz zaman 2023 yılı Ocak formülünün uygulanacağını söyleyebilirim. Nedir bu formül? Hafızamızı tazeleyelim. Bakın 2023 yine seçim yaklaşmıştı. O zamanki zam oranları yüzde 15-16'lardaydı. Enflasyon oranı diyorum. O zaman hükümet ne yaptı? Dedi ki bütün emeklilere oransal olarak ben bu rakamları yüzde 25'e yükselteceğim dedi. Sonra emekliler memnun olmadı, fevaranlar oldu. Sonra hükümet dedi ki yüzde 30'a çıkaracağım. Şu anda da hükümetin elindeki bu şablonun uygulanacağını söyleyebilirim"

Yasal enflasyon farkına da değinen Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklilerinin zam oranlarının farklı hesaplandığını belirtti. Karakaş, bu oranlara ilave bir refah payı eklenmesinin de seçenekler arasında olabileceğini ifade etti.

BİR DİĞER SEÇENEK: HERKESE SABİT TUTARDA ZAM

Karakaş, emekli maaşlarına yapılabilecek artışın yalnızca oransal zamla sınırlı kalmayabileceğini, tüm emeklilere belirli bir tutarda artış verilmesinin de gündeme gelebileceğini söyledi.

Geçmişteki uygulamalardan örnek veren Karakaş, ikinci senaryoyu şu sözlerle anlattı:

"Özetle bir refah payı oransal olarak verilme durumu var. İkinci senaryo da şu olur; oransal olarak değil de kişinin, herkesin maaşına belirli bir tutar verilmesi. Mesela yılbaşında baktığımız zaman memur ve emeklilere ne yapıldı o zaman? 1.000 TL'lik bir taban maaş verildi. Denildi herkese 1.000 TL. Şimdi burada da buna benzer bir rakam söz konusu olabilir"

Bu senaryoda maaşlara yapılacak artışın sabit bir tutar üzerinden belirlenmesi öngörülüyor. Ancak hangi yöntemin uygulanacağına ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

25 BİN 153 TL SEYYANEN ZAM VERİLİRSE EN DÜŞÜK MAAŞ 50 BİN TL'Yİ AŞABİLİR

Seyyanen zam seçeneğini de değerlendiren İsa Karakaş, 25 bin 153 TL'lik artışın uygulanması halinde emekli maaşlarında önemli bir yükseliş yaşanabileceğini savundu.

Söz konusu tutarın verilmesi ve yasal enflasyon farkının da maaşlara eklenmesi durumunda en düşük emekli aylığının 50 bin TL'nin üzerine çıkabileceğini belirten Karakaş, bu artışın emeklilerin geçim koşullarına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Karakaş, önerisini şu sözlerle açıkladı:

"Bugün itibarıyla 25 bin 153 TL olan vaat verilirse sistemi düzeltecek olan mesele çözülür. Vermiş olduğunuz sözü Ocak ayında verirseniz, 25 bin 153 TL'yi son bir kez seyyanen zam olarak eklersiniz. Yasa gereği enflasyon farkını alıyorsunuz. Türkiye büyüdüğü zaman o refah payını da yasaya koyarsanız otomatikman her sene zaten emeklinin maaşına yansır ve dolayısıyla biz de artık bunları konuşmak zorunda kalmayız. Çünkü 25 bin 153 TL'yi verdiğiniz zaman emekliye 50 bin TL'nin altında bir maaş kalmaz. 50 bin lira çok büyük bir para değil ki. Şu anda Ekim ayı açlık sınırı açıklandığı zaman 40 bin TL civarında sadece mutfak masrafından bahsediyoruz. En düşük emekli maaşı 50 binin üzerinde olduğu zaman emekliler rahat bir nefes alır."

Karakaş'ın açıklamaları, ocak ayında emekli maaşları için refah payı ve seyyanen zam seçeneklerinin yeniden gündeme gelebileceğine işaret ediyor. Ancak 25 bin 153 TL'lik seyyanen zam ve en düşük emekli aylığının 50 bin TL'yi aşması, uzman tarafından dile getirilen olası senaryolar arasında yer alıyor; henüz kesinleşmiş bir zam kararı bulunmuyor.