Emekli aylıklarında ocak ayında beklenen yaklaşık yüzde 10 artışa ek olarak 10 ila 20 puan refah payı verilmesi seçeneği gündemde. Erdoğan'ın 2027 bütçesi için verdiği iyileştirme mesajının ardından aktarılan seçenekler arasında kök maaşa kademeli seyyanen artış ve sosyal destekler de bulunuyor. Değerlendirilen olası senaryolarda, en düşük emekli aylığının yüzde 10, 15 ve 20’lik artışlarla kaç liraya çıkacağı hesaplanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2027 bütçesinde emeklilerin durumunu iyileştirecek mali imkanların oluşturulduğuna ilişkin açıklamasının ardından, olası zam seçenekleri gündeme geldi. Ocak ayında beklenen enflasyon artışına ek olarak refah payı, kök maaşlara kademeli seyyanen zam ve sosyal destekler değerlendiriliyor. Henüz kesinleşmeyen senaryolara göre, en düşük emekli aylığının farklı oranlardaki artışlarla ulaşabileceği seviyeler de hesaplanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrasında emekli aylıklarına yönelik verdiği iyileştirme mesajı, Ankara kulislerinde ve ekonomi yönetiminde olası düzenlemelere ilişkin değerlendirmeleri gündeme taşıdı.

Yıl sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması beklenen düzenlemeye ilişkin seçenekler arasında refah payı oranları, kök maaşlara kademeli seyyanen artış ve sosyal destek paketleri öne çıkıyor.

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin alım gücünü artırmaya yönelik mali adımların sinyalini vererek şunları kaydetti:

"İnşallah 2027 bütçesinde başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz.

Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi adalet ve hakkaniyet çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisimizin de takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz."

Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem de emeklilere yönelik hazırlıklara ilişkin değerlendirmelerinde, ocak ayında refah payı artışının gündeme gelebileceğini belirtti.

Yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi beklenen yasal düzenlemenin yalnızca enflasyon kaynaklı maaş artışıyla sınırlı kalmayabileceği, emeklilerin gelirlerini artırmaya yönelik farklı uygulamaların da değerlendirilebileceği ifade ediliyor.

EMEKLİYE 10-20 PUAN REFAH PAYI SEÇENEĞİ

Emeklilerin ocak ayında alacağı zammın yaklaşık yüzde 10 seviyesinde olabileceği öngörülüyor. Bu artışa ek olarak 10 ila 20 puan arasında refah payı verilmesi de gündemdeki seçenekler arasında yer alıyor.

Refah payının uygulanması halinde en düşük emekli aylığında farklı artış senaryoları ortaya çıkabilecek. Ancak zam oranı ve refah payına ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL olduğu varsayımı üzerinden yapılan hesaplamaya göre, yüzde 10'luk artışla aylık tutar 25 bin 907 TL'ye yükselecek.

Bu artışa farklı oranlarda refah payı eklenmesi halinde hesaplanan maaş tutarları şöyle:

Yüzde 5 refah payı: 27 bin 202 TL

Yüzde 10 refah payı: 28 bin 497 TL

Yüzde 15 refah payı: 29 bin 793 TL

Yüzde 20 refah payı: 31 bin 88 TL

Söz konusu tutarlar, belirtilen zam varsayımlarına göre yapılan hesaplamaları yansıtıyor. Nihai zam oranı ve uygulanacak düzenleme henüz kesinleşmedi.

KÖK MAAŞ VE TABAN AYLIK İÇİN YENİ FORMÜL GÜNDEMDE

Emeklilere yönelik olası düzenlemelerde kök maaş ile taban aylık arasındaki farkların azaltılması da gündeme gelebilecek başlıklar arasında bulunuyor.

Bu kapsamda, emeklilerin prim günleri ve prim ödemeleri arasındaki farklılıkları dikkate alan kademeli seyyanen artış seçeneği değerlendirilebilir.

Kök maaşı düşük olan emeklilerin aylıkları, Hazine desteğiyle en düşük emekli aylığı seviyesine tamamlanıyor. Ancak taban aylığın bir miktar üzerinde maaş alan emekliler aynı destekten yararlanamıyor.

Kök maaşlara kademeli seyyanen artış yapılması halinde bu farkın azaltılması hedeflenebilir. Ayrıca en düşük emekli aylığının her altı ayda bir yeniden belirlenmesi ihtiyacını ortadan kaldırabilecek bir sistem de olası seçenekler arasında gösteriliyor.

EMEKLİLERE EK GELİR VE SOSYAL DESTEK SEÇENEKLERİ

Emeklilere yönelik düzenlemelerin yalnızca maaş artışıyla sınırlı kalmayabileceği de değerlendiriliyor. Gelirleri artırmaya yönelik adımların yanı sıra sosyal destek uygulamaları da gündeme gelebilecek başlıklar arasında yer alıyor.

Daha önce gündeme gelen vatandaşlık maaşının kapsamına emeklilerin alınması seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Bunun yanı sıra enerji ve gıda desteği, kira ve konut yardımı ile çocuk desteği gibi uygulamalar da değerlendirilebilecek seçenekler arasında bulunuyor.

Emeklilerin gelirlerini artırmaya yönelik düzenlemelerin kapsamı, uygulanma takvimi ve zam oranlarına ilişkin nihai kararın yapılacak çalışmaların ardından netleşmesi bekleniyor.