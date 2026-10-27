Cumhurbaşkanlığı 2027 Yıllık Programı ve Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefleri, milyonlarca memur ve emeklinin ocak ayında alacağı zam oranlarına ilişkin hesaplamaları gündeme taşıdı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri için yüzde 28 ve yüzde 28,4 enflasyon hedefleri üzerinden iki farklı zam senaryosu bulunuyor.

Türkiye’de milyonlarca çalışan ve emekli, Ocak 2027’de yapılacak maaş artışlarına odaklandı. 2026 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon, yeni yılda maaşlara yapılacak zam oranlarını belirleyecek. Yıl sonu enflasyon tahminleri doğrultusunda emekli, memur ve memur emeklilerinin alabileceği zam oranlarına ilişkin iki farklı senaryo öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Orta Vadeli Program (OVP) ve Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleri, Ocak 2027 maaş artışlarına ilişkin hesaplamalarda belirleyici oluyor.

OVP TAHMİNİNE GÖRE MAAŞ ZAMLARI NE KADAR OLACAK?

Orta Vadeli Program ve 2027 Yıllık Programı’nda 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak belirtildi. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda, yılın ikinci yarısındaki enflasyon farkına göre maaş artışları hesaplanabilecek.

Temmuz 2026 itibarıyla en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL’ye, en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL’ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 527 TL’ye yükselmişti.

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 28,4 olması halinde, mevcut hesaplamalara göre zam oranları şöyle şekilleniyor:

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, altı aylık enflasyon oranına göre artırılıyor. Yüzde 28,4’lük yıl sonu enflasyon tahmini üzerinden yapılan hesaplamada, 2026’nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,04 olması öngörülüyor. Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9,04 olarak hesaplanıyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarında toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı dikkate alınıyor. İkinci altı aylık enflasyonun yüzde 9,04 olması durumunda, temmuz ayında uygulanan yüzde 7’lik toplu sözleşme zammını aşan kısım üzerinden enflasyon farkı hesaplanıyor. Ocak 2027 için öngörülen yüzde 5’lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış oranı yaklaşık yüzde 7 olarak hesaplanıyor.

MERKEZ BANKASI TAHMİNİNDE ZAM ORANLARI DAHA DÜŞÜK

Ocak 2027 maaş artışlarına ilişkin bir diğer senaryo, Merkez Bankası’nın 2026 yıl sonu enflasyon tahminine dayanıyor. Enflasyonun yüzde 28 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda, yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 8,70 olması bekleniyor.

Bu tahmine göre maaş artışları şöyle hesaplanıyor:

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

Yüzde 28’lik yıl sonu enflasyon tahminine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı yüzde 8,70 olarak hesaplanıyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarında ise enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı birlikte değerlendiriliyor. Bu senaryoda toplam maaş artışının yaklaşık yüzde 6,67 olması öngörülüyor.

OCAK 2027 İÇİN TAHMİNİ MAAŞ TABLOSU

Aşağıdaki tabloda, mevcut maaşlar ve iki farklı enflasyon senaryosuna göre hesaplanan tahmini tutarlar yer alıyor.

Tablodaki tutarlar, verilen enflasyon varsayımlarına dayalı tahminlerdir; kesinleşmiş maaş artışlarını göstermemektedir. Özellikle en düşük emekli aylığının yeni tutarı için yasal düzenleme gerekebilir.

2027 YILINDA EKONOMİDE BÜYÜME BEKLENTİSİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2027 Yıllık Programı’nda Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme, istihdam ve dış ticaret hedefleri de yer aldı.

Programdaki öngörülere göre Türkiye ekonomisinin 2026’yı yüzde 3,3 büyümeyle tamamlaması, 2027’de ise yüzde 4,2 büyümesi bekleniyor. İşsizlik oranının 2026’da yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşeceği, 2027’de ise istihdamdaki artışla yüzde 8’e gerileyeceği tahmin ediliyor.

Dış ticarette ise 2026 sonunda 282 milyar dolar olması beklenen ihracatın 2027’de 292 milyar dolara yükselmesi öngörülüyor. İthalatın 397 milyar dolara, dış ticaret açığının ise 105 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Cari işlemler açığının 38,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

ENFLASYONUN DÜŞÜRÜLMESİ HEDEFİ SÜRÜYOR

Orta Vadeli Program’da 2027 yılı enflasyonunun yüzde 21’e düşürülmesi hedeflenirken, Merkez Bankası’nın tahmininde bu oran yüzde 15 olarak öngörülüyor.

Her iki tahminde de orta vadede enflasyonun gerilemesi amaçlanıyor. Ancak Ocak 2027’de maaşlara yansıyacak kesin zam oranları, 2026’nın ikinci yarısındaki gerçekleşen enflasyon verilerinin açıklanması ve ilgili düzenlemelerin netleşmesiyle belli olacak.