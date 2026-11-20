Ocak ayında emekli maaşlarına yapılması beklenen zam ve ek iyileştirmeler, banka promosyonlarında da yeni bir rekabetin kapısını aralıyor. SGK ile bankalar arasında gündeme gelen yeni protokolün, milyonlarca emeklinin alacağı promosyon tutarlarını artırması bekleniyor.

Ocak ayında maaşlarına yansıyacak rutin zam ve ek iyileştirmeleri bekleyen milyonlarca emekli için banka promosyonlarında yeni bir dönem gündeme geliyor.

Emekli maaşlarında yaşanacak artışın bankalar arasındaki promosyon yarışını yeniden alevlendirmesi bekleniyor. Yalnızca maaş zamları değil, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında imzalanan mevcut protokolün güncellenmesi ihtimali de promosyon tutarlarında değişikliğe yol açabilir.

SGK VE BANKALAR YENİDEN MASAYA OTURABİLİR

Takvim'in haberine göre, SGK ile bankalar arasındaki mevcut promosyon protokolü en son Mart 2024'te imzalanmıştı. Üç yıllık anlaşmanın süresi Mart 2027'de dolacak.

Mevcut anlaşma kapsamında belirlenen taban promosyon tutarları, emekli maaşına göre şu şekilde uygulanıyor:

-Maaşı 10 bin TL'nin altında olanlara 5 bin TL,

-10 bin TL ile 14 bin 999 TL arasında olanlara 8 bin TL,

-15 bin TL ile 19 bin 999 TL arasında olanlara 10 bin TL,

-20 bin TL ve üzerinde olanlara 12 bin TL.

Aradan geçen sürede yapılan maaş zamlarıyla birlikte çok sayıda emekli en üst maaş dilimine yükseldi. Mevcut promosyon tutarlarının yetersiz kaldığını düşünen emekliler, yeni bir düzenleme beklentisi içinde. Bu nedenle SGK'nın bankalarla yeniden görüşerek taban promosyon tutarlarını artıracak yeni bir protokol imzalaması ihtimali gündeme geliyor.

OCAK ZAMMI PROMOSYON YARIŞINI HIZLANDIRABİLİR

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10, memur emeklileri için ise yüzde 8 seviyesinde enflasyon zammı öngörülüyor. Rutin artışların yanı sıra ek iyileştirme yapılması da gündemde.

Emekli maaşlarında beklenen artışın bankaların promosyon kampanyalarını yeniden değerlendirmesine neden olması bekleniyor. Bankalar, kendi kampanyalarıyla 12 bin TL'lik taban promosyon tutarını 35 bin TL'ye kadar çıkarabiliyor.

Bunun yanı sıra sıfır faizli kredi ve ücretsiz nakit avans gibi ek imkanlarla sunulan toplam finansal fayda 90 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.

ÜÇ YILLIK TAAHHÜT SÜRESİ DOLMAYAN EMEKLİLER NE YAPABİLİR?

Yeni promosyon fırsatlarından yararlanmak isteyen emeklilerin üç yıllık taahhüt sürelerinin dolmasını beklemesi gerekmiyor. Emekliler, mevcut bankalarından güncel promosyon tutarları üzerinden güncelleme talep edebiliyor veya maaşlarını daha yüksek promosyon sunan başka bir bankaya taşıyabiliyor.

Banka değişikliği sırasında daha önce alınan promosyonun kalan taahhüt süresine karşılık gelen kısmının iade edilmesi gerekiyor.

Hesaplama yapılırken alınan promosyon tutarı 36 aya bölünüyor ve taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılıyor. Elde edilen tutar eski bankaya iade edilerek yeni bankanın sunduğu promosyondan yararlanılabiliyor.