Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli ve memur maaşları ile asgari ücretteki artışlara ilişkin Meclis'e sunulan soru önergesine yanıt verdi. Ekonomi programının temel amacının refahı artırmak olduğunu belirten Şimşek, 2026 yılı zam oranlarını ve 2002'den bu yana kaydedilen reel ücret artışlarını paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın'ın soru önergesine verdiği yanıtta, emekli ve memur maaşları ile asgari ücretteki artışlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek, 2026 yılında en düşük memur maaşının yüzde 39,38, en düşük emekli aylığının yüzde 39,52, asgari ücretin ise yüzde 27,01 oranında artırıldığını bildirdi.

MAAŞLARIN REEL ARTIŞI SORULDU

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, emekli ve memur maaşları ile asgari ücretteki artışları Meclis gündemine taşıyarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e soru önergesi verdi.

Aydın'ın verdiği soru önergesinde Şimşek'e şu sorular yöneltildi:

-Son üç yılda asgari ücret, en düşük memur maaşı, ortalama memur maaşı, en düşük emekli aylığı ve ortalama emekli aylığının TÜFE’den arındırılmış reel değişimi ayrı ayrı nedir?

-Enflasyonla mücadele programı kapsamında vatandaşların satın alma gücünde kalıcı artış sağlanması için 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin hangi somut hedefler belirlenmiştir?

MEMUR YÜZDE 39,38, EMEKLİ YÜZDE 39,52, ASGARİ ÜCRET YÜZDE 27,01 ARTTI

Soru önergesini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programının hedefini “Yüksek, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ile refah artışı sağlamaktır” sözleriyle açıkladı.

Şimşek, 2026 yılında en düşük memur maaşında yüzde 39,38, en düşük emekli aylığında yüzde 39,52 ve asgari ücrette yıl başından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 27,01 oranında artış sağlandığını belirtti.

Bakan Şimşek, 2002 yılının aralık ayından bugüne kadar gerçekleşen reel artışlara ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"2002 yılının Aralık ayından bugüne aile yardımı dâhil en düşük memur maaşında reel olarak yüzde 261 oranında, en düşük emekli aylığında reel olarak yüzde 621 oranında ve asgari ücrette reel olarak yüzde 207 oranında artış sağlanmıştır.

Ayrıca, vergi sistemimiz hâlihazırda ücret gelirlerini diğer gelir unsurlarından farklı bir şekilde pozitif olarak ayrıştırmaktadır.

Mevcut vergi oranları, ücret gelirleri için diğer gelir unsurlarına nazaran daha yüksek tutarlardaki matrahlara uygulanmaktadır."

ASGARİ ÜCRET VERGİ DIŞI BIRAKILDI

Vergi uygulamalarına ilişkin de bilgi veren Şimşek, asgari ücretin 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren vergi dışı bırakıldığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Diğer taraftan, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren asgari ücret vergi dışı bırakılmış, asgari ücretin üzerinde ücret alanlarda ise asgari ücretin gelir vergisi matrahına isabet eden tutar gelir vergisinden, brüt asgari ücrete isabet eden tutar damga vergisinden istisna edilmiştir."