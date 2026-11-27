Beştepe'de yapılacak kritik toplantıda emeklilere yönelik ek zam formülü ele alınacak. Yeni düzenlemede, 3 bin 600 gün prim ödeyenlerle 8 bin gün prim ödeyen emeklilere farklı oranlarda zam yapılması değerlendiriliyor. En düşük emekli maaşının 30 bin liraya çıkarılması ve düzenlemenin ocak ayı maaşlarına yetiştirilmesi de gündemde.

Emeklilere yapılması planlanan ek zam düzenlemesinde gözler bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek kritik toplantıya çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında yapılacak zirveye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Toplantıda ekonomi yönetimi ile AK Parti kurmayları, emeklilere verilecek ek zam seçeneklerini ve bütçeye getireceği maliyeti değerlendirecek.

800 MİLYAR LİRALIK KAYNAK AYRILMASI PLANLANIYOR

Toplantının en önemli gündem maddelerinden birini, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ek zam taslağı oluşturacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ortak yürüttüğü çalışmalarda farklı zam senaryolarının ve bu seçeneklerin bütçeye getireceği maliyetin hesaplandığı belirtiliyor.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, emekliler için bütçeden 700 ila 800 milyar lira arasında kaynak ayrılması planlanıyor. Bu kaynağın emekliler arasında en adil şekilde dağıtılması hedefleniyor.

Üzerinde durulan modelde, emeklilerin çalışma hayatları boyunca ödedikleri toplam prim gün sayısının temel kriter olması bekleniyor. Böylece daha fazla prim ödeyen emeklilerin zam düzenlemesinden daha yüksek oranda yararlanmasının önü açılabilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 30 BİN LİRAYA ÇIKACAK MI?

AK Parti kulislerinde konuşulan senaryolar arasında en düşük emekli aylığının 30 bin lira seviyesine yükseltilmesi de bulunuyor. Ancak ek zam düzenlemesinde çalışan ve çalışmayan emekliler arasında farklılık oluşturulmasına sıcak bakılmıyor.

Türkiye genelinde yaklaşık 2,3 milyon çalışan emekli bulunduğu belirtilirken, çalışan emeklilere daha düşük zam yapılmasının kayıt dışı istihdamı artırabileceği değerlendiriliyor.

AK Partili bazı yöneticiler, çalışan ve çalışmayan emekliler arasında ayrım yapılması yerine, ödenen prim gün sayısının zam oranlarında belirleyici olması gerektiğini savunuyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, AK Parti kaynakları, geçmişte en düşük emekli aylığına yönelik yapılan yasal düzenlemelerin emeklilik sisteminde bazı dengesizliklere yol açtığına dikkat çekiyor.

Kaynaklar, 3 bin 600 gün prim ödeyenlerle asgari ücret üzerinden 7 ila 8 bin gün prim ödeyenlerin aynı seviyede en düşük emekli aylığı almasının önemli bir sorun oluşturduğunu belirtiyor.

Bu durumun daha fazla prim ödemeyi ve sistemde kalmayı anlamsız hale getirdiği değerlendirilirken, prim gün sayısını esas alan kademeli bir ek zam modelinin hayata geçirilmesi üzerinde duruluyor.

EK ZAM DÜZENLEMESİ 20 ARALIK'TAN SONRA MECLİS'E GELECEK

Emeklilere yönelik ek zam düzenlemesini içeren kanun teklifinin, 2027 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından TBMM gündemine taşınması planlanıyor.

2027 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinin 7 Aralık 2026 Pazartesi günü başlayıp 20 Aralık 2026 Pazar günü sona ermesi öngörülüyor. Ek zam teklifinin de bütçe görüşmelerinin ardından Meclis gündemine alınarak yasalaştırılması hedefleniyor.

Yılbaşından önce yürürlüğe girmesi planlanan düzenlemeyle emeklilerin ocak ayı maaşlarının, enflasyon farkına ek olarak belirlenecek zam oranını da kapsayacak şekilde hesaplanması amaçlanıyor. Düzenlemenin kapsamı, zam oranları ve ödeme tutarları ise yapılacak toplantıların ardından netleşecek.