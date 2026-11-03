Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli aylıklarına yönelik yeni bir iyileştirme çalışması yürütüldüğünü açıkladı. Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmelerinin takvimine ilişkin de bilgi verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2027 yılı bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının görüşmelerine başlandı.

Komisyondaki görüşmeler sırasında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli aylıklarına yönelik yeni bir iyileştirme çalışması yürüttüklerini bildirdi.

Işıkhan, emeklilerin ekonomik koşullarının farkında olduklarını belirterek refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Bakan Işıkhan, 2027 yılının ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen çalışmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu kapsamda, 2027 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen, mevcut yasal artışlara ilave, iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz.

Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın talimatıyla; özellikle emeklilerimiz arasındaki gelir farklılıklarını gözeten, adalet ve hakkaniyeti esas alan, emeklilerimizin alım gücünü ve yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlayan bir yaklaşım üzerinde duruyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ve Ekonomi Koordinasyon Kurulunda yer alan kamu kurumlarımızla birlikte süreci değerlendirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Çalışmalarımız neticelendiğinde, bunu, inşallah sizlerle ve kamuoyuyla paylaşacağız, Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız."

2027 OCAK AYINDA EMEKLİ MAAŞLARINA İLAVE İYİLEŞTİRME HEDEFLENİYOR

Bakan Işıkhan, yapılması planlanan düzenlemenin mevcut yasal zamların yanı sıra ek iyileştirmeleri de kapsayacağını belirtti. Çalışmada emekliler arasındaki gelir farklılıklarının gözetileceğini vurgulayan Işıkhan, hedeflerinin emeklilerin alım gücünü ve yaşam standartlarını yükseltmek olduğunu kaydetti.

Sürecin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ekonomi Koordinasyon Kurulunda yer alan kamu kurumlarının katılımıyla değerlendirildiğini aktaran Işıkhan, çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacağını ve Meclisin takdirine sunulacağını söyledi.

2027 ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ ARALIK AYINDA BAŞLAYACAK

Bakan Işıkhan, 2027 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik takvimi de açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında toplanacağını bildiren Işıkhan, görüşmelerin kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirileceğini belirtti. Toplantılarda yeni yılda geçerli olacak asgari ücret tutarı ele alınacak.