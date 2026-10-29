Milyonlarca emeklinin merak ettiği kök maaş ile ödenen aylık arasındaki fark, zam dönemlerinde yeniden gündeme geliyor. Peki emeklinin e-Devlet'te gördüğü tutarla banka hesabına yatırılan para neden aynı olmayabiliyor?

Emekli maaşlarında en çok karıştırılan konulardan biri kök aylık ile en düşük emekli aylığı uygulaması arasındaki fark. Kök aylık, kişinin kendi emeklilik hesabına göre belirlenen tutarı ifade ederken taban aylık uygulaması daha düşük ödemelerin belirli bir seviyeye tamamlanmasını sağlayabiliyor.

Zam dönemlerinde yapılan artışın kök aylığa mı yoksa taban ödeme tutarına mı uygulandığı büyük önem taşıyor. Bu nedenle her emeklinin maaşındaki değişim aynı olmayabiliyor.

Emekliler, aylık bilgilerini e-Devlet üzerinden kontrol ederek kök aylıklarını ve ödeme detaylarını inceleyebiliyor. Bankaya yatırılan toplam tutarın hangi kalemlerden oluştuğunu anlamak için ödeme dökümünün incelenmesi gerekiyor.

Uzmanlar, yalnızca banka hesabına yatan tutara bakılarak gelecek zamların hesaplanmasının yanıltıcı olabileceğine dikkat çekiyor. Kişisel maaş hesabı yapılırken güncel düzenlemelerin ve SGK kayıtlarının esas alınması gerekiyor.