Emekli maaşlarına 2027 ocak ayında yapılması planlanan zam için farklı artış modelleri gündemde. En düşük aylığın 35 bin TL’ye kadar çıkarılması, seyyanen zam, refah payı ve prim gün sayısını esas alan kademeli ek ödeme formüllerinin tüm detaylarıyla değerlendirildiği bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, 2027 yılı ocak ayında yapılması planlanan emekli zammına ilişkin çeşitli seçenekler üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Gündemde en düşük emekli aylığının 30 bin ile 35 bin lira arasına çıkarılması, seyyanen artış, refah payı ve prim gün sayısına dayalı kademeli ek ödeme seçeneklerinin bulunduğu belirtildi.

Milyonlarca emeklinin gelirini artırmaya yönelik hazırlıklarda, ocak ayında uygulanacak enflasyon zammına ek olarak farklı destek mekanizmalarının da değerlendirildiği aktarıldı.

5 BİN LİRALIK ARTIŞLA 30 BİN 907 LİRA HESABI

Sabah'ın haberine göre, mevcut durumda 23 bin 552 lira seviyesinde bulunan en düşük emekli aylığının, ocak ayında öngörülen yüzde 10'luk enflasyon artışıyla 25 bin 907 liraya yükselmesi hesaplanıyor.

Bunun yanı sıra aylıklara 5 bin liralık seyyanen artış yapılması seçeneği de gündemde. Bu senaryonun hayata geçirilmesi halinde en düşük emekli aylığının yaklaşık 30 bin 907 liraya çıkabileceği, farklı ek ödeme modelleriyle bu tutarın 35 bin liraya kadar yükseltilebileceği belirtiliyor.

Çalışmalarda olası düzenlemelerin bütçeye getireceği maliyetin de değerlendirildiği ifade ediliyor. Ek zamların kök maaşlara yansıtılması ve aylığı belirlenen taban tutarın altında kalan emekliler için Hazine desteğinin sürdürülmesi seçenekler arasında yer alıyor.

PRİM GÜN SAYISI VE REFAH PAYI SEÇENEKLERİ

Elips Haber'de yer alan habere göre, yeni düzenleme kapsamında emeklilerin çalışma hayatları boyunca ödedikleri prim gün sayısı ve prim tutarlarının da dikkate alınması üzerinde duruluyor.

Değerlendirilen kademeli artış modelinde, uzun süre çalışan ve daha yüksek tutarda prim ödeyen emeklilere daha fazla ek ödeme yapılması seçeneği öne çıkıyor. Bu modelle, farklı prim geçmişlerine sahip emeklilere aynı oranda ek zam yapılması yerine kademeli bir artış uygulanması amaçlanıyor.

Öte yandan, enflasyon zammına eklenmesi gündemde olan refah payı için yüzde 10 ile yüzde 15 arasında değişen oranlar da değerlendiriliyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 10, memur emeklileri için ise yüzde 8 oranında enflasyon artışı öngörülüyor. Ancak kesin zam oranlarının belirlenmesi için kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.