Emekli maaşlarına yönelik ocak ayı hazırlıklarında yeni formüller gündeme geldi. Enflasyon artışının yanı sıra aylıklara ek zam yapılması, taban maaşın yükseltilmesi ve prim gün sayısına göre farklı artış uygulanması seçenekleri değerlendiriliyor.

Ocak 2027'de emekli aylıklarına yapılacak rutin enflasyon artışına ek olarak yeni bir iyileştirme düzenlemesi üzerinde çalışıldığı bildirildi. Gündemdeki seçenekler arasında kök aylıkların artırılması, ek ödeme tutarlarının yükseltilmesi ve en düşük emekli aylığı sınırının yeniden belirlenmesi yer alıyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanların da düzenleme kapsamına alınması değerlendiriliyor.

Elips Haber'de yer alan habere göre, emekli aylıklarına yönelik teknik çalışmada farklı artış modelleri ele alınıyor. Bunlar arasında prim gün sayısı ve yaş kriterlerine göre kademeli iyileştirme yapılması da bulunuyor. Ancak düzenlemenin kapsamı, uygulanma yöntemi ve zam oranlarına ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

OCAK 2027 EMEKLİ ZAMMI İÇİN BEKLENTİLER

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı rutin zam, 2026 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranına göre belirlenecek. Mevcut tahminlerde artış oranının yüzde 9,97 ile yüzde 10,43 arasında gerçekleşebileceği öngörülüyor.

Memur emeklileri için ise yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı üzerinden hesaplanan artışın yüzde 7,91 ile yüzde 8,37 aralığında olması bekleniyor.

Söz konusu oranlar tahmini nitelik taşıyor. Kesin zam oranları, aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından belli olacak.

KÖK AYLIK VE EK ÖDEMELERDE ARTIŞ SEÇENEĞİ

Teknik çalışmada değerlendirilen seçeneklerden biri, enflasyon zammına ek olarak yapılacak iyileştirmenin doğrudan emeklilerin kök aylıklarına yansıtılması.

Bu yöntemin uygulanması halinde kök aylıklar yükselirken, aylık üzerinden hesaplanan yüzde 4 veya yüzde 5 oranındaki ek ödemelerde de artış yaşanabilecek. Böylece emeklilerin toplam aylık gelirinde yükseliş sağlanması hedefleniyor.

Çalışmanın diğer önemli başlığını ise en düşük emekli aylığı oluşturuyor. Mevcut uygulamada kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 23 bin 552 liranın altında kalan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu tutar üzerinden ödeme yapılıyor.

Ocak ayında en düşük emekli aylığı sınırının yükseltilmesi de seçenekler arasında bulunuyor. Ancak taban aylıkta yapılacak bir değişiklik için ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

PRİM GÜN SAYISI VE YAŞ KRİTERİNE GÖRE KADEMELİ ARTIŞ

Gündemdeki alternatiflerden biri de emeklilere yapılacak ilave iyileştirmenin prim gün sayısı ve yaş kriterlerine göre farklılaştırılması.

Bu kapsamda prim ödeme sürelerinin belirli aralıklara ayrılması ve her kademe için farklı artış oranlarının belirlenmesi değerlendiriliyor. Üzerinde durulan prim gün aralıkları şöyle sıralanıyor:

-3 bin 600 günün altı

-3 bin 600-5 bin 400 gün

-5 bin 400-7 bin 200 gün

-7 bin 200-9 bin gün

-9 bin gün ve üzeri

Bu modelin benimsenmesi halinde prim gün sayısı daha yüksek olan emeklilere farklı oranlarda ilave artış yapılması mümkün olabilecek. Yaş kriterinin de hesaplamaya dahil edilmesi seçenekler arasında yer alıyor.

Ancak prim gün sayısı ve yaşa göre kademeli zam uygulanacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

DUL VE YETİM AYLIKLARI DA KAPSAMA ALINABİLİR

Çalışmada, vefat eden sigortalıların ardından ölüm aylığı alan dul ve yetimlerin durumu da ele alınıyor.

Kök aylıklara yapılacak olası bir artışın, dul ve yetim aylıklarına hak sahiplerinin hisse oranları doğrultusunda yansıması bekleniyor. En düşük emekli aylığı sınırında yapılabilecek değişikliğin bu gruplara nasıl uygulanacağı ise düzenlemenin nihai şekline bağlı olacak.

DÜZENLEME İÇİN YASAL SÜREÇ BEKLENİYOR

Emekli aylıklarına yönelik teknik çalışmanın tamamlanmasının ardından seçeneklerin değerlendirilmesi ve gerekli görülmesi halinde yasal düzenlemenin Meclis gündemine taşınması bekleniyor.

Şu aşamada kök aylık artışı, ek ödeme düzenlemesi, en düşük emekli aylığı ve prim gün sayısına göre kademeli zam başlıkları üzerinde duruluyor. Uygulanacak model, artış oranları ve düzenlemenin yürürlük tarihi konusunda henüz resmî bir karar açıklanmış değil.