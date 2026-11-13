SpaceX, dünyanın en güçlü roketi Starship ile yeni bir sınava hazırlanıyor. Şirket, 124 metre uzunluğundaki dev roketin uzayda geçireceği 22 saatin ardından Dünya'ya dönmesini ve ilk kez mekanik kollarla yakalanmasını hedefliyor. Başarılı olursa uzay yolculuklarında yeni bir dönem başlayabilir.

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, uzay çalışmalarında dengeleri değiştirebilecek yeni bir denemeye hazırlanıyor. Dünyanın en büyük ve en güçlü roketi olarak tanımlanan Starship, 15'inci test uçuşunda bugüne kadar denenmemiş bir görevle karşı karşıya kalacak. Şirket, uzaya gönderilecek aracın yaklaşık 22 saat sonra Dünya'ya dönmesini ve fırlatma kulesindeki dev mekanik kollar tarafından havada yakalanmasını hedefliyor.

Başarılı olması halinde bu deneme, uzay araçlarının tekrar tekrar kullanılabilmesi açısından tarihi bir gelişme olacak. Böylece her uçuşta yeni bir roket üretme ihtiyacı azalabilecek, uzay yolculuklarının maliyeti düşebilecek.

124 METRELİK DEV ROKET İÇİN GERİ SAYIM

Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan test uçuşunda SpaceX, 124 metre uzunluğundaki Starship'in iki bölümünü de geri kazanmayı amaçlıyor.

Roketin ilk aşaması olan Super Heavy, kalkıştan yaklaşık altı buçuk dakika sonra Dünya'ya dönerek fırlatma sahasındaki dev mekanik kolların arasına yerleşecek. Şirket bu yöntemi daha önce üç kez başarıyla denemişti.

Ancak bu kez asıl dikkat çeken hedef, roketin uzay aracı bölümünü de aynı yöntemle yakalamak. Üstelik araç, Dünya çevresinde yaklaşık 22 saat geçirdikten sonra geri dönecek.

UZAYA ÇIKIP YENİDEN DÜNYA'YA DÖNECEK

Planlanan uçuşta Starship, Dünya yörüngesine ulaştıktan sonra SpaceX'in uydu internet ağı Starlink için 26 uyduyu uzaya bırakacak.

Ardından Dünya'nın çevresinde 14 tur atacak olan araç, yaklaşık 22 saat sonra atmosfere yeniden giriş yapacak. SpaceX'in hedefi, yüksek hızla Dünya'ya yaklaşan uzay aracını fırlatma kulesindeki mekanik kollarla havada yakalamak.

Bu manevra, daha önce gerçekleştirilen itici yakalama denemelerinden çok daha zor. Çünkü uzay aracı daha yüksek irtifadan ve çok daha yüksek hızla geri dönecek.

AY VE MARS YOLCULUKLARININ ÖNÜNÜ AÇABİLİR

Starship'in yeniden kullanılabilir hale gelmesi yalnızca roket fırlatmalarını değil, gelecekteki uzay yolculuklarını da değiştirebilir.

SpaceX, aracın farklı versiyonlarını uydu ve veri merkezi taşımacılığında, Ay'a ve Mars'a insan gönderilmesinde kullanmayı planlıyor. NASA da Artemis programı kapsamında Ay'a astronot indirmek için Starship'e güveniyor.

Ancak şirketin aşması gereken başka engeller de bulunuyor. Bunların başında, Ay ve Mars yolculukları için gerekli yakıtın uzayda Starship'e aktarılması geliyor. Ayrıca aracın Dünya atmosferine yeniden giriş sırasında oluşan aşırı sıcaklığa dayanması ve büyük bir yenileme işlemine ihtiyaç duymadan yeniden uçabilmesi gerekiyor.

GÖZLER TÜRKİYE SAATİYLE 01.45'TE

SpaceX'in Teksas'taki Starbase tesisinden yapılması planlanan fırlatmanın Türkiye saatiyle 01.45'te gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Şirket, yakalama manevralarını yalnızca hava ve uçuş koşullarının uygun olması halinde gerçekleştireceğini belirtiyor. ABD Federal Havacılık İdaresi'nin de test için nihai onay vermesi gerekiyor.

Bu denemede her şey planlandığı gibi giderse uzay araçlarının yalnızca uzaya gönderildiği değil, görevini tamamladıktan sonra yeniden yakalanıp tekrar kullanılabildiği yeni bir dönemin kapısı aralanabilir.