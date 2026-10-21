Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz tarifelerine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Ekim ve kasım aylarında zam planlanmadığını açıklayan Bayraktar, 2027 yılında yüksek tüketimli hanelere yönelik destek limitlerinde değişikliğe gidileceğini duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı televizyon canlı yayınında konutların elektrik ve doğal gaz tarifelerine ilişkin açıklama yaptı. Bayraktar, ekim ve kasım aylarında fiyat değişikliği planlamadıklarını belirtti.

Piyasa gelişmeleri ve bütçe dengelerini izlediklerini söyleyen Bayraktar, “Şu anda planladığımız bir fiyat değişikliği yok ama gelişmeleri ve bütçe durumunu takip ediyoruz. Şu an için ekim ve kasım ayında böyle bir düzenleme planımız bulunmuyor” dedi.

ELEKTRİK DESTEĞİNDE SINIR DÜŞÜRÜLECEK

Bayraktar, çok tüketim yapan yüksek gelirli grupların devlet desteği kapsamından kademeli olarak çıkarıldığını ifade etti. Elektrikte yıllık tüketim limitinin 2025'te 5 bin kilovatsaate, 2026'da ise 4 bin kilovatsaate düşürüldüğünü hatırlattı.

2027 yılı için 4 bin kilovatsaatin altında yeni bir eşik belirleneceğini açıklayan Bayraktar, benzer uygulamanın doğal gazda Nisan 2026 itibarıyla hayata geçirildiğini söyledi.

ANKARA İÇİN 175 METREKÜP ÖRNEĞİ

Doğal gazdaki destek uygulamasını Ankara üzerinden anlatan Bayraktar, ekim ayında kentte ortalama hane tüketiminin 100 metreküp olduğunu belirtti. Ortalamanın yüzde 75 üzerinde, yani 175 metreküp tüketim yapan abonelerin destek grubundan çıkarıldığını söyledi.

Bayraktar, Türkiye'de konutlarda kullanılan doğal gazın bin metreküpünün 220 dolardan fiyatlandırıldığını, Avrupa'da ise bin metreküp doğal gazın 1000 dolar seviyesinde satıldığını ifade etti. Devletin sağladığı sübvansiyon oranının yüzde 50'nin çok üzerinde olduğunu belirtti.