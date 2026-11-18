Elektrik faturalarında devlet desteğinin kapsamını etkileyen yeni düzenleme için tarih açıklandı. 1 Ocak 2027'den itibaren mesken abonelerinde yıllık tüketim sınırı 3 bin kilovatsaate düşürülecek. Düzenlemenin yüksek tüketimli abonelerin faturalarına etkisi merak ediliyor.

Elektrik faturalarında uygulanan devlet desteği ve tüketim sınırlarına ilişkin yeni karar, milyonlarca haneyi yakından ilgilendiriyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun aldığı kararla mesken aboneleri için yıllık elektrik tüketim sınırı 2027 itibarıyla yeniden düşürülecek.

Yeni uygulamada yıllık 3 bin kilovatsaatlik tüketim sınırı esas alınacak. Bu miktar aylık ortalama 250 kilovatsaatlik tüketime karşılık geliyor.

Düzenlemenin temel amacı, enerji desteğinin daha düşük tüketim yapan abonelere yönlendirilmesi ve yüksek tüketimli abonelerin farklı bir tarifeyle değerlendirilmesi olarak açıklanıyor.

YILLIK TÜKETİM SINIRINI AŞANLAR NASIL ETKİLENECEK?

Yıllık tüketim sınırının aşılması durumunda, ilgili abonelerin tarifelerinde değişiklik gündeme gelebilecek. Ancak sınırın aşılması, bütün abonelerin aynı anda yeni tarifeye geçirileceği anlamına gelmiyor.

Mevcut uygulamanın işleyişine göre tüketim sınırının aşıldığı ayı takip eden üçüncü ayın ilk gününden itibaren, ikili tedarik anlaşması bulunmayan abonelere son kaynak tedarik tarifesi uygulanabiliyor.

Bu nedenle vatandaşların yalnızca tek bir ayın tüketimine değil, yıllık toplam elektrik kullanımına da dikkat etmesi gerekiyor.

YÜKSEK TÜKETİM HER ZAMAN YÜKSEK GELİR ANLAMINA GELMİYOR

Yeni sistemle ilgili tartışılan konulardan biri de hanelerin tüketim miktarlarının yaşam koşullarına göre değişmesi.

Büyük evlerde yaşayan kalabalık aileler, yalıtımı yetersiz konutlarda oturanlar veya elektrikli ısıtma sistemleri kullanan vatandaşlar, gelir düzeyleri yüksek olmasa da daha fazla elektrik tüketebiliyor.

Bu nedenle tüketim miktarının tek başına hanelerin ekonomik durumunu göstermediği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Enerji desteklerinin yeniden düzenlenmesiyle birlikte vatandaşların elektrik tüketim alışkanlıkları ve faturalar üzerindeki olası etkiler de gündemdeki yerini koruyor.

2027'de yürürlüğe girecek 3 bin kilovatsaatlik sınırın etkileri, özellikle yıllık tüketimi yüksek olan mesken aboneleri açısından önem taşıyor.