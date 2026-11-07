Sadettin Saran ile birlikte yargılandığı davada beraat eden Ela Rümeysa Cebeci, Mehmet Akif Ersoy ile yakınlık yaşadığı yönündeki iddialara tepki gösterdi. Cebeci, Ersoy'la yalnızca aynı iş yerinde çalıştıklarını belirterek hakkındaki haberlerin asılsız olduğunu savundu.

Spiker Ela Rümeysa Cebeci, Sadettin Saran ile birlikte yargılandığı davada beraat etmesinin ardından, Mehmet Akif Ersoy ile arasında yakınlık bulunduğu yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Ersoy'la yalnızca aynı iş yerinde çalıştığını belirten Cebeci, hakkındaki haberleri “itibar suikastı” olarak nitelendirdi. Cebeci, gerçeğe aykırı yayınlar yaptığını öne sürdüğü kişi ve kuruluşlara karşı hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Cebeci, eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile birlikte “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etmişti. Mahkeme kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Cebeci, Mehmet Akif Ersoy'la iş dışında herhangi bir görüşmesi veya diyaloğu bulunmadığını savundu.

“SADECE AYNI İŞ YERİNDE ÇALIŞTIK”

Hakkındaki yakınlık ve ortak ortam iddialarını reddeden Cebeci, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Mehmet Akif Ersoy'la yalnızca aynı iş yerinde çalıştık! İş dışında ne bir görüşmemiz ne de herhangi bir diyaloğumuz oldu. Hakkımızda yaratılan yakınlık ve ortak ortam iddialarının tamamı asılsızdır, iftiradır, açık bir itibar suikastıdır!”

Soruşturma kapsamında yapılan teknik incelemeler, HTS kayıtları ve dijital materyallerin değerlendirilmesinin de söz konusu iddiaları doğrulamadığını ileri süren Cebeci, adı geçen gece kulüplerine gitmediğini belirtti. Telefonunda iddialara konu olan herhangi bir fotoğraf veya video kaydı bulunmadığını da ifade etti.

YAYINCILARA HUKUKİ SÜREÇ UYARISI

Cebeci, fotoğraflarının yan yana getirilerek hakkında gerçeğe aykırı bir algı oluşturulduğunu ve kişilik haklarının ihlal edildiğini savundu.

Söz konusu yayınları yapan kişi ve kuruluşlara karşı hukuki yollara başvuracağını belirten Cebeci, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İtibarımı hedef alan herkesten hukuk önünde hesap soracağımı ilgili tüm yayıncılara ihtaren bildiririm.”