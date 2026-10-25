Barcelona ile Real Madrid, La Liga’da sezonun ilk El Clasico mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, dev maç öncesinde iki takımın maç kadrolarını, muhtemel 11’lerini ve eksik oyuncularını merak ediyor. İşte Barcelona-Real Madrid maçı öncesi son kadro bilgileri ve sahaya çıkması beklenen isimler.

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Barcelona ile Real Madrid, bu akşam El Clasico'da karşı karşıya gelecek. Spotify Camp Nou'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Real Madrid'in milli futbolcusu Arda Güler, karşılaşmanın muhtemel 11'inde yer alıyor.

Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak. Maçı Juan Martinez Munuera yönetecek. Yardımcılıklarını Diego Barbero ve Miguel Martinez Munuera yapacak, VAR'da ise Javier Iglesias Villanueva görev alacak.

BARCELONA'DA OLMO VE KOUNDE YOK

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, maç öncesindeki basın toplantısında oyuncularının toparlandığını ve karşılaşmaya hazır olduğunu söyledi. Flick, PSG karşılaşmasında sakatlanan Dani Olmo'nun Real Madrid'e karşı oynayamayacağını doğruladı.

Olmo'nun yokluğunu hissedeceklerini belirten Alman teknik adam, Jules Kounde'nin de görev yapamayacağını açıkladı. Flick, Kounde için "Onunla ilgili herhangi bir risk almak istemiyoruz." dedi.

Real Madrid'in özellikle hücumdaki kalitesine dikkat çeken Flick, rakibin son maçlarında iyi sonuçlar aldığını ve hazır olmaları gerektiğini vurguladı. Jose Mourinho'ya büyük saygı duyduğunu belirten Barcelona çalıştırıcısı, meslektaşının kalitesini defalarca kanıtladığını söyledi.

El Clasico'nun önemini ise şu sözlerle anlattı:

"Bu maç, futbolun sunabileceği en iyi şey. Üç puandan çok daha fazlası. Takımdaki herkesin nasıl oynamak istediğimizi bildiğini düşünüyorum. Önemli olan da bu. Hazırız ve takımıma güveniyorum."

PSG yenilgisini analiz ettiklerini belirten Flick, iyi yaptıkları işlerin yanında geliştirmeleri gereken alanlar bulunduğunu dile getirdi. Rodri'nin takıma katkısından memnun olduğunu söyleyen Flick, genç bek Xavi Espart'ın da gelişimini ve kendisini kanıtlamayı sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

MOURINHO: "MOURINHO'NUN MADRID'İ KUPALAR KAZANIR"

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho ise iyi bir dönemden geçtiklerini ancak önceki sonuçların El Clasico için belirleyici olmadığını söyledi. Barcelona'nın PSG karşısında aldığı yenilginin de rakibinin özgüvenini değiştireceğini düşünmediğini belirtti.

Barcelona maçının, takımının kupa kazanıp kazanamayacağını görmek açısından bir sınav olup olmadığı sorusuna Mourinho, "Hayır. Mourinho'nun Madrid'i kupalar kazanır." yanıtını verdi.

Portekizli teknik adam, takımının hâlâ gelişim aşamasında olduğunu vurguladı. Sezon öncesi dönem ve milli takım araları çıkarıldığında yaklaşık bir buçuk ya da iki aydır birlikte çalıştıklarını belirterek, bu durumdaki bir ekibin iki veya üç yıldır birlikte oynayan bir takımla karşılaştırılmasını adil bulmadığını söyledi.

Takdir ve eleştirilere ilişkin soruyu da yanıtlayan Mourinho, oyuncuları iyi iş yaptığında onların hakkını teslim etmek, işler daha az iyi gittiğinde ise eleştirileri kabul etmek istediğini anlattı. Mourinho, "Maçları oyuncular kazanır, teknik direktörler kaybeder." dedi.

YAMAL İÇİN OYUN PLANINI DEĞİŞTİRMEYECEK

Lamine Yamal hakkındaki soruya Mourinho, Barcelona'nın genç oyuncusunun kalitesine saygı duyduklarını ancak kendi oyun anlayışlarından vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Mourinho, "Ancak birine saygı duymak başka; planları, oyun düzenini değiştirmek ve kendi özünüzü unutmak başka. Bunu ne onun ne de başka bir üst düzey rakip için yapacağız." ifadelerini kullandı.

Flick'in harika bir teknik direktör olduğunu ve mükemmel bir iş çıkardığını belirten Mourinho, Camp Nou'ya yeniden gitmesini ise başka bir stada gitmekten farklı görmediğini söyledi.

Hakem ve Negreira hakkında kendisine yöneltilen soruya da yanıt veren Mourinho, hakemin isminin kendisini rahatsız etmediğini belirtti. Kendisini rahatsız eden konunun kural ihlalleri olduğunu söyleyen teknik adam, içeriden aldığı bilgilere göre henüz bir kural ihlali olmadığını ifade etti.

MUHTEMEL 11'LER

Yeni Şafak'ın aktardığı muhtemel 11'ler şöyle:

Barcelona: Garca; Espart, Cubarsi, Martin, Cancelo; Pedri, Rodri; Yamal, Fermin, Adeyemi; Raphinha.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella; Tchouameni, Camavinga; Güler, Bellingham, Diomande; Mbappe.