Bir dönemin fenomen gençlik dizisi Acemi Cadı'da Ceren karakterini canlandıran Dicle Alkan, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Kızıl saçlarıyla hafızalara kazınan oyuncunun şimdilerde yaptığı mesleği şaşırttı.

Bir dönemin en sevilen gençlik dizilerinden Acemi Cadı'da rol alan Dicle Alkan, yıllar sonra yeni mesleğiyle gündeme geldi. Dizide Ceren karakterine hayat veren ve kızıl saçlarıyla izleyicilerin hafızasına kazınan Alkan'ın televizyon ekranlarından uzaklaştıktan sonra bambaşka bir kariyere yöneldiği görüldü.

ACEMİ CADI'NIN UNUTULMAYAN CEREN'İYDİ

2006 yılında yayın hayatına başlayan ve başrolünde Merve Boluğur'un yer aldığı Acemi Cadı, yayınlandığı dönemde genç izleyicilerin favori dizileri arasında yer aldı. Dizide Ceren karakterini canlandıran Dicle Alkan da kendine özgü tarzıyla hafızalara kazındı.

EKRANLARDAN UZAKLAŞTI, DJ KABİNİNE GEÇTİ

Oyunculuk ve tiyatro geçmişi bulunan Dicle Alkan, televizyon kariyerine ara verdikten sonra müziğe yöneldi. Şimdilerde DJ'lik yapan Alkan, müzik çalışmalarıyla dinleyicilerin karşısına çıkıyor.

Yıllar önce ekranlarda izlenen oyuncunun yeni mesleği, Acemi Cadı'yı unutamayan izleyicilerin de ilgisini çekti.