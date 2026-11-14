ABD’nin Teksas eyaletinde hareketsiz duran bir timsah ihbarı üzerine ekipler alarma geçti. Olay yerine gelen görevliler, gerçek sandıkları hayvanın şişme havuz oyuncağı olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı.

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Sugar Land kentinde yapılan bir ihbar, hayvan kontrol ekiplerini harekete geçirdi. Hareketsiz halde duran bir timsah gördüklerini bildiren vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

GERÇEK TİMSAH DEĞİLMİŞ

İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, uzaktan bakıldığında gerçek bir timsahı andıran cismin aslında şişme timsah şeklinde bir havuz oyuncağı olduğunu fark etti.

Olayın yanlış alarm olduğunun anlaşılması üzerine ekipler, yaşananları sosyal medya hesaplarından esprili bir dille paylaştı.