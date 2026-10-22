Trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefleyen Avrupa ülkesinde, ehliyetini 5 yıl boyunca kullanmamayı kabul eden gençlere 25 bin Euroya kadar destek sağlanması gündemde. Yaklaşık 1 milyon 300 bin TL değerindeki destekten yararlanmak isteyenlerin yaş, ikamet ve ehliyet şartlarını karşılaması gerekiyor.

Malta hükümeti, artan araç yoğunluğunu azaltmak, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve toplu taşıma kullanımını teşvik etmek amacıyla Ehliyet Teslim Programı’nı hayata geçirdi. Program kapsamında belirlenen şartları karşılayan sürücüler, ehliyetlerini gönüllü olarak teslim ederek maddi destek alabiliyor.

Programdan yararlanmaya hak kazanan katılımcılara toplam 25 bin Euro destek sağlanıyor. Yaklaşık 1 milyon 300 bin TL’ye karşılık gelen ödeme, tek seferde değil, 5 yıl boyunca yıllık taksitler halinde yapılıyor. Katılımcıların bu süre boyunca araç kullanmama taahhüdüne uyması gerekiyor.

BAŞVURU İÇİN YAŞ VE İKAMET ŞARTI ARANIYOR

Programdan yararlanmak isteyenlerin 30 yaşını doldurmamış olması ve Malta’da en az 7 yıldır kesintisiz ikamet etmesi gerekiyor. Başvuru sahiplerinin ayrıca en az 1 yıldır geçerli bir sürücü belgesine sahip olması şartı aranıyor.

Ehliyeti daha önce herhangi bir nedenle iptal edilmiş olanlar ise programın başvuru koşullarını karşılamıyor. Belirlenen kriterleri sağlayan sürücüler, gerekli başvuruyu yaparak destekten yararlanabiliyor.

5 YILLIK TAAHHÜDÜ BOZANLAR PARAYI GERİ ÖDEYECEK

Program kapsamında ehliyetini teslim eden sürücülerin, 5 yıllık taahhüt süresi boyunca araç kullanmaması gerekiyor. Süre dolmadan yeniden araç kullanmak isteyen katılımcıların, aldıkları maddi desteği iade etmesi şartı bulunuyor.

Beş yıllık dönemin sonunda yeniden araç kullanmak isteyenlerin de belirli bir eğitim sürecinden geçmesi gerekiyor. Buna göre katılımcıların direksiyon başına dönmeden önce en az 15 saatlik direksiyon dersi alması şart koşuluyor.

PROGRAMDA YILLIK 1.000 KİŞİLİK KONTENJAN BULUNUYOR

Malta hükümeti, program için yıllık 5 milyon Euro bütçe ayırdı. Her yıl en fazla 1.000 kişinin yararlanmasının öngörüldüğü uygulamayla özel araç kullanımının azaltılması ve alternatif ulaşım yöntemlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Aralık 2025’te duyurulan program için başvurular 6 Ocak 2026’da başladı. Uygulama, otomobil kullanımını azaltmaya yönelik teşvikler arasında yer alırken sürücülerin 5 yıl boyunca araç kullanmama taahhüdü vermesiyle dikkat çekiyor.