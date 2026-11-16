2027 yılında B sınıfı ehliyet almak isteyenleri yüksek maliyet bekliyor. Sürücü kursu ücretinin 35 bin liraya çıkması beklenirken sınav, harç ve belge giderleriyle birlikte toplam tutarın 50 bin lirayı bulabilir.

Orta Anadolu Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Serdar Tepeöz, 2027 yılında B sınıfı sürücü kursu ücretinin 35 bin lira olmasını beklediklerini açıkladı. Sınav ve evrak masraflarının da eklenmesiyle ehliyet almanın toplam maliyetinin 50 bin lirayı bulabileceğini belirten Tepeöz, artan giderlerin özellikle gençler ve dar gelirli aileler açısından yük oluşturacağına dikkat çekti.

Elips Haber'de yer alan habere göre Tepeöz, kamuya ödenen ücretlerde taksit ve ihtiyaç sahiplerine yönelik destek seçeneklerinin değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

YENİ ÜCRETLER OCAK AYINDA NETLEŞECEK

Kamuoyunda konuşulan 35 bin liralık rakamın B sınıfı sürücü kursu ücreti için bir beklenti olduğunu belirten Tepeöz, taban fiyat komisyonunun toplanmasının ardından yeni ücretlerin ocak ayında netleşeceğini söyledi.

Kurs ücretinin 35 bin lira olması halinde sınav ve belge giderleriyle birlikte toplam maliyetin 50 bin liraya ulaşabileceğini ifade eden Tepeöz, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu hesabı 2027’nin resmî tutarları açıklandığında net söyleyebiliriz. Harçlar yeniden değerleme oranında artacak."

Kursların kira, vergi, personel, yakıt, araç bakımı ve sigorta giderlerinin de ücretleri etkilediğini belirten Tepeöz, federasyon olarak talep ettikleri kurs ücretinin 35 bin lira olduğunu kaydetti.

Mevcut yönetmeliğe göre il düzeyindeki komisyonun asgari ders saati ücretlerini ocak ayında belirlediğini ve bu tutarların 1 Şubat'tan itibaren uygulandığını hatırlatan Tepeöz, Ankara'daki adaylar için ücretlerin ilde alınacak karar ve kursların ilan edeceği fiyatlara göre şekilleneceğini belirtti.

SINAV VE BELGE MASRAFLARI DA EKLENECEK

Ehliyet alım sürecinde kurs ücretinin yanı sıra teorik e-sınav, direksiyon sınavı ve belge düzenleme bedelleri de bulunuyor. Belge aşamasında harç, değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı ödenirken sınavın tekrarlanması halinde zorunlu ders ücretleri de toplam maliyeti artırıyor.

Adaylara kayıt öncesinde ödeyecekleri tutarları ayrıntılı şekilde öğrenmeleri tavsiyesinde bulunan Tepeöz, şu uyarıda bulundu:

"Adaylara tavsiyem, kayıt öncesinde kurs bedelini, bu bedele dâhil hizmetleri ve ayrıca ödeyecekleri tutarları yazılı olarak istemeleri. Yıl bitmeden kayıt yaptıracak adaylar da sınav veya belge başvurusu 2027’ye kalırsa hangi ücretlerin uygulanacağını sormalı."

"EHLİYETE ERİŞİM SORUNU ORTAYA ÇIKAR"

Ehliyetin birçok kişi için işe girmenin, çalışmayı sürdürmenin ve aile içindeki ulaşım ihtiyaçlarını karşılamanın önemli bir parçası olduğunu belirten Tepeöz, toplam maliyetin 50 bin liraya yaklaşmasının erişimi zorlaştırabileceğini söyledi.

Tepeöz, "Toplam bedel 50 bin TL’ye yaklaşırsa özellikle gençler ve dar gelirli aileler için ciddi bir erişim sorunu doğar. Bizim önerimiz, eğitim kalitesini korurken adayın yükünü hafifletmek. Bunun için kamuya ödenen bedellerde taksit ve ihtiyaç sahiplerine yönelik destek seçenekleri değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.