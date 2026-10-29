Taşınmaz sahipleri, tapu kayıtlarını dijital hizmetler üzerinden inceleyebiliyor. Mülkiyet bilgileri kadar şerh, ipotek ve diğer kayıtların da kontrol edilmesi önem taşıyor.

Bir taşınmazın sahibi olmak, kayıtlardaki bütün ayrıntıların düzenli olarak kontrol edilmesine engel değil. Tapu üzerinde bulunan ipotekler, hacizler veya çeşitli şerhler, taşınmazın satışını ve kullanımını etkileyebiliyor.

E-Devlet ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sunduğu resmi hizmetler, vatandaşların kendi taşınmazlarına ilişkin bazı bilgilere erişmesini kolaylaştırıyor. Ancak her işlemin yalnızca dijital ekrandan tamamlanabildiği düşünülmemeli.

Evini satmayı veya devretmeyi planlayanların işlem öncesinde güncel tapu kayıtlarını incelemesi faydalı oluyor. Kayda ilişkin anlaşılmayan bir durum varsa tapu müdürlüğünden bilgi alınabiliyor.

Dijital hizmetlerde güvenlik de önem taşıyor. Vatandaşların şifrelerini başkalarıyla paylaşmaması ve yalnızca resmi internet adreslerini kullanması gerekiyor.