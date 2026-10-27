Unutulan ya da gözden kaçan küçük bir borç nedeniyle icralık olan araçlar hakkında çıkarılan yakalama kararları, zorunlu trafik sigortası yaptırılmasını engelleyebiliyor. Sigorta poliçesi düzenlenemeyen ve muayene işlemleri aksayan araçlar, polis kontrolünde yakalanarak otoparka çekilme ve yasal süreç sonunda ihaleyle satılma riskiyle karşı karşıya kalabiliyor.

Araç üzerindeki yakalama kararı, trafik denetiminde aracın bağlanmasından ihale yoluyla satışına kadar uzanan bir süreci beraberinde getiriyor. Alacaklının icra takibi başlatması veya idari mercilerin işlem yapması durumunda, borcun tutarından bağımsız olarak araç hakkında yakalama kararı verilebiliyor.

Hakkında yakalama kararı bulunan araç, rutin trafik denetiminde tespit edildiğinde trafikten men edilerek muhafaza altına alınıyor ve otoparka çekiliyor. Sürecin devamında icra dairesi, aracın ihale usulüyle satışına ilişkin işlemleri başlatıyor. Yakalama kararlı araçların yetkili kurumlara teslim edilmesi gerekiyor.

HACİZ VE YAKALAMA KAYDI ARASINDAKİ FARK

Araç üzerinde haciz bulunması, zorunlu trafik sigortası yaptırılmasına engel olmuyor. Ancak mahkeme, icra veya idari kararla konulmuş bir yakalama kaydı varsa sigorta şirketlerinin sistemleri poliçe düzenlenmesine izin vermiyor. Sigortası yenilenemeyen aracın periyodik muayenesi de yapılamıyor.

Aracın fiziki olarak kullanılabiliyor olması bu hukuki engelleri ortadan kaldırmıyor. Poliçesi sona ermiş bir araçla kazaya karışılması halinde ortaya çıkan maddi zararlar doğrudan araç sahibine rücu ettiriliyor.

E-DEVLET'TEN KONTROL EDİLEBİLİYOR

Araç sahipleri, hak mahrumiyeti, haciz veya yakalama kararı bulunup bulunmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra “Araçlarım” sekmesinin detay bölümünden aracın hukuki statüsü görüntülenebiliyor.

Sigorta ve muayene işlemlerinin tamamlanabilmesi için önce ilgili icra dairesi veya kuruma olan borcun kapatılması, ardından yakalama kararının sistemden kaldırılması gerekiyor.

MUAYENEYE ENGEL OLAN DİĞER DURUMLAR

Yakalama kararı bulunmayan araçlarda da mali yükümlülükler ve teknik kusurlar muayeneye engel oluşturabiliyor. Kaynakta sıralanan başlıca durumlar şöyle:

-Ödenmemiş borçlar: Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik cezaları ve OGS/HGS kaçak geçiş borçları.

-Fren kusurları: Sağ ve sol tekerlekler arasında tutuş farkı oluşturan fren sapmaları ile fren hidroliği ve hortum arızaları.

-Lastik sorunları: Diş derinliğinin yasal sınır olan 1,6 milimetrenin altına düşmesi, lastiklerin yıpranmış veya balon yapmış olması.

-Aydınlatma arızaları: Çalışmayan stop, sinyal ve plaka lambaları ile karşı tarafın görüşünü engelleyen standart dışı far değişiklikleri.

-Görüş alanı engelleri: Sürücünün ana görüş alanını etkileyen cam çatlakları ve kırıkları.

-LPG ve tadilat sorunları: Kullanım süresi 10 yılı geçmiş LPG tankları veya onaylı tadilat projesi bulunmayan sistemler.

-Ruhsat uyumsuzluğu: Araçtaki motor ya da şasi numarasının ruhsattaki bilgilerle eşleşmemesi.