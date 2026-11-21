Başarılı oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece, bu kez özel hayatından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. 2023 yılında Galatasaray basketbolcusu Buğrahan Tuncer ile dünyaevine giren ünlü oyuncu, kızı Mina İpek ile birlikte çekilen yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Anne-kızın sevimli pozları kısa sürede ilgi odağı oldu.

“KÜÇÜKTÜ, BÜYÜDÜ”

2024 yılında kızı Mina İpek'i kucağına alarak ilk kez annelik heyecanı yaşayan Eda Ece, kızının büyümesini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, Mina İpek ile birlikte objektif karşısına geçtiği fotoğraflara "Küçüktü, büyüdü" notunu ekledi.

Minik Mina'nın büyümüş hali ve annesiyle verdiği samimi pozlar, paylaşımın en çok dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı.

TAKİPÇİLERDEN “ANNESİNİN KOPYASI” YORUMLARI

Eda Ece'nin paylaştığı fotoğraflar kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Takipçiler, Mina İpek'in annesine olan benzerliğine dikkat çekerek yorumlarda bulundu.

Fotoğrafların altına "Annesinin kopyası", "Tıpkı annesi", "Anne ve kız çok güzelsiniz" ve "Resmen minik Eda" şeklinde yorumlar yazıldı.

Anne-kızın benzerliğine dikkat çeken takipçilerin yorumları sosyal medyada ilgi görürken, Eda Ece'nin paylaşımı da beğeni topladı.