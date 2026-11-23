Trabzon’un Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk, bir süredir tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde 23 Kasım sabahı hayatını kaybetti. Sağlık durumu ağırlaşan Çelenk, 20 Kasım’da yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.

Bir süre önce karın ağrısı şikâyetiyle Trabzon’da hastaneye başvuran Çelenk, yapılan tetkiklerin ardından Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaklaşık 1,5 ay süren tedavisinin ardından görevine dönen Çelenk’in pankreas rahatsızlığı, ekim ayında yeniden ortaya çıktı.

Rahatsızlığının tekrarlaması üzerine Ankara’da tedavi görmeye başlayan Çelenk, sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle 20 Kasım’da yoğun bakıma alındı. Evli ve iki çocuk babası olan Çelenk, 23 Kasım sabahı yaşamını yitirdi.

BAKAN URALOĞLU’NDAN TAZİYE MESAJI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Selim Çelenk’in vefatının ardından sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı.

Çelenk’in hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Uraloğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Düzköy Belediye Başkanımız Selim Çelenk’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

Kendisiyle her görüşmemizde samimiyetine ve güzel gönlüne şahit olduğum kıymetli başkanımızın vefatı bizleri derinden üzdü.

Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Düzköylü ve Trabzonlu hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet, makamı âli olsun."

Düzköy Belediye Başkanımız Selim Çelenk’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisiyle her görüşmemizde samimiyetine ve güzel gönlüne şahit olduğum kıymetli başkanımızın vefatı bizleri derinden üzdü. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Düzköylü ve Trabzonlu hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) November 23, 2026

SELİM ÇELENK KİMDİR?

1964 yılında Trabzon’un Düzköy ilçesinde dünyaya gelen Selim Çelenk, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Eğitim Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı.

Meslek hayatına öğretmen olarak başlayan Çelenk, ilerleyen yıllarda okul müdürlüğü ve çeşitli kamu görevlerinde bulundu. Trabzon Belediyesinde Kültür, Turizm, Tanıtma ve Spor Müdürlüğü, belediye başkan yardımcılığı ve başkan danışmanlığı görevlerini üstlendi.

Daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcılığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunan Çelenk, son olarak Düzköy Belediye Başkanı olarak görev yapıyordu. Çelenk, evli ve iki çocuk babasıydı.