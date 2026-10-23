Sigara kullanımına ilişkin yeni yasal düzenleme için hazırlıklar devam ediyor. TBMM’ye sunulması planlanan kanun taslağında, sigara içme yasaklarını ihlal edenlere uygulanan idari para cezalarının artırılması gündemde. Düzenlemeyle birlikte hem kapalı mekanlarda hem de açık alanlarda sigara kullanımına yönelik yeni kurallar getirilecek.

ANKA- AKP TBMM Grubu ile Sağlık Bakanlığı tarafından sigara kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. AKP grubunda dün gerçekleştirilen toplantıda, sigara kullanımını ve satışını düzenlemeye yönelik kanun taslağı ele alındı. Taslakta, sigara yasaklarını ihlal edenlere uygulanan cezaların artırılması, kapalı ve açık alanlarda sigara içilebilecek bölümlerin yeniden belirlenmesi ve 18 yaş altına sigara satışının önlenmesi için denetimlerin sıkılaştırılması gibi başlıklar öne çıkıyor.

ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİ MARKETTEN SİGARA ALIYOR

AKP grubunun hazırladığı teklif taslağında, Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan araştırmanın sonuçlarından yararlanıldı. Araştırmaya göre, Türkiye’de sigaraya bağlı hastalıklar ve bu hastalıkların tedavisi için yıllık yaklaşık 30 milyar dolarlık sağlık harcaması yapılıyor.

Araştırmada, 13-15 yaş grubunda sigara kullanan öğrencilerin yüzde 73,3’ünün market ve bakkal gibi satış noktalarından sigara alabildiği belirlendi. Dünya genelinde sigaraya başlama yaşının ağırlıklı olarak 14-25 aralığında olduğu, sigara kullananların yüzde 82’sinin bu dönemde sigaraya başladığı kaydedildi. Türkiye’de ise sigaraya başlama yaşının ortalama 17 olduğu ifade edildi.

Bu veriler, sigara satışının yasak olduğu 18 yaşından önce tütün kullanımına başlanması ve çocukların sigaraya erişimi konusunu yeniden gündeme taşıdı. Yetkililer, yasaklı madde kullanan kişilerin büyük bölümünde daha önce sigara alışkanlığı bulunduğuna da dikkat çekti.

GENÇ KADINLARDA TÜTÜN KULLANIMI İKİ KATTAN FAZLA ARTTI

Sağlık Bakanlığı araştırmasına göre, Türkiye’de 15-24 yaş grubundaki kadınlar arasında tütün kullanım oranı son 13 yılda iki katından fazla yükseldi.

Sigaraya başlama yaşının düşmesi ve tütün kaynaklı hastalıkların sağlık sistemi üzerindeki maliyeti, yeni önlemlerin gündeme gelmesinde etkili oldu. Yetkililer, yalnızca yeni kurallar getirilmesinin yeterli olmayacağını, mevcut yasakların uygulanması için denetimlerin de artırılacağını belirtti.

Bu kapsamda, sigara satışı ve kullanımına ilişkin kuralları ihlal eden kişi ve işletmelere uygulanan idari para cezaları başta olmak üzere mevcut yaptırımların artırılması planlanıyor.

SİGARA İÇİLEBİLECEK KAPALI ALANLAR YENİDEN TANIMLANACAK

Üzerinde çalışılan taslakta hastane, okul, spor tesisi ve oyun alanları gibi yerlerde sigara kullanımına ilişkin düzenlemelerin de ele alınması öngörülüyor.

Kafe ve lokanta gibi yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmelerde ise sigara içilebilecek kapalı alanların tanımının yeniden yapılması planlanıyor. Bu alanların, işletmelerin büyüklüğü dikkate alınarak belirli standartlara bağlanması üzerinde duruluyor.

Düzenlemenin yalnızca kapalı mekanlarla sınırlı kalmaması da hedefleniyor. Açık alanlarda sigara kullanımına her yerde izin verilmemesi ve sigara içilebilecek bölümlerin ayrı şekilde oluşturulması öngörülüyor.

18 YAŞ ALTINA SİGARA SATIŞI İÇİN DENETİMLER SIKILAŞACAK

Taslakta, 18 yaşından küçüklere tütün ürünü satışının önlenmesine yönelik kontrollerin artırılması da gündemde. Özellikle sigara ve alkol satışının yoğun olduğu noktalarda denetimlerin sıklaştırılması hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ankette, sigara satışında dijital kimlik doğrulamasını destekleyenlerin oranının yüzde 90, 18 yaş altındakilerin tütün kullanılan alanlara girişinin yasaklanmasını isteyenlerin oranının ise yüzde 92 olduğu belirtildi.

Ancak yetkililerin verdiği bilgiye göre, kimlik doğrulamasının elektronik ortamda yapılması şu aşamada düşünülmüyor. Yaşı konusunda tereddüt oluşan müşterilerden kimlik göstermelerinin istenmesine dayalı mevcut uygulamanın sürdürülmesi planlanıyor.

ELEKTRONİK SİGARA DÜZENLEMEYE DAHİL EDİLECEK Mİ?

Yetkililer, Türkiye’de elektronik sigara satışının yasak olduğuna dikkat çekerek, üzerinde çalışılan taslakta elektronik sigara kullanımına yönelik yeni bir düzenleme yapılmasının şu an için planlanmadığını bildirdi.

Elektronik sigara ürünlerinin sıvı kullanılan modeller ve IQOS gibi ısıtılmış tütün ürünleri şeklinde farklı gruplara ayrıldığı belirtilirken, bu ürünlerin ülkeye çoğunlukla kaçak yollarla sokulduğu ifade edildi.

Öte yandan, ince sigara, nikotin veya duman oranı azaltılmış ürünler ile farklı aromalar kullanılarak sigarayı daha cazip hale getiren uygulamaların yaygınlaşmasının önüne geçilmesi de gündemde. Yetkililer, tütün ürünlerinin farklı biçimlerinin de ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekiyor.

DÜZENLEMENİN TBMM’YE SUNULACAĞI TARİH NETLEŞMEDİ

Sigara kullanımına ilişkin kanun taslağının TBMM’ye ne zaman sunulacağı henüz belli olmadı. Yetkililer, gelecek hafta komisyonda 2027 yılı bütçesine ilişkin görüşmelerin başlayacağını belirtti.

Taslağın bütçe görüşmeleri sırasında Meclis’e sunulabileceği, bütçe maratonunun tamamlanmasının ardından ise TBMM Genel Kurulu’nda ele alınabileceği ifade edildi. Düzenlemenin yasalaşmasına ilişkin takvim konusunda henüz kesin bir tarih açıklanmadı.