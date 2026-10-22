Duştan çıkan suyun yönü değişiyor veya bazı deliklerden su gelmiyorsa sorun birikmiş kireçten kaynaklanabilir. Yanlış temizlik ise başlığa zarar verebilir.

Duş başlığının zamanla tıkanması, özellikle sert su kullanılan bölgelerde karşılaşılan yaygın sorunlardan biri. Suyun içindeki mineraller küçük çıkış deliklerinde birikerek suyun akışını daraltabilir.

Bazı başlıklarda ise su basıncındaki değişim veya tesisat kaynaklı sorunlar benzer belirtiler oluşturabilir. Bu nedenle önce sorunun yalnızca başlıkta mı, yoksa su tesisatında mı olduğu değerlendirilmelidir.

Başlık çıkarılabiliyorsa üreticinin temizlik talimatlarına uygun şekilde sökülüp temizlenebilir. Fakat plastik parçalar, özel kaplamalar ve hassas contalar güçlü kimyasallardan etkilenebilir. Metal yüzeylerde kullanılan yanlış ürünler renk değişimine veya yüzey hasarına neden olabilir. Temizlik sırasında farklı maddeleri karıştırmamak ve başlığı zorlayarak sökmemek önemlidir.

Temizlikten sonra su akışı düzelmiyorsa bağlantı noktası, hortum veya tesisat basıncı kontrol edilmeli. Özellikle evin diğer musluklarında da su basıncı azaldıysa sorun tek başına duş başlığından kaynaklanmayabilir.

Sürekli tekrar eden tıkanma durumunda suyun sertliği ve tesisatın durumu hakkında uzman görüşü almak, aynı işlemi tekrar tekrar yapmaktan daha kalıcı bir çözüm sağlayabilir.