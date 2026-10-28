Doğu Afrika ülkesi Uganda'da, yıllardır çözülemeyen seri cinayet dosyalarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Operasyonu kamuoyuna duyuran Genelkurmay Başkanı Kainerugaba, şüpheliye yönelik ağır suçlamalarda bulundu. Kainerugaba, yaptığı açıklamada Mujurizi Moses'ın Uganda tarihinin en kötü seri katili ve yamyamı olduğunu ileri sürerek, 2010 ile 2025 yılları arasında 38 kişiyi öldürdüğünü ve cesetlerini yediğini iddia etti.

Kainerugaba ayrıca şüphelinin kamuoyu önünde açık duruşmayla yargılanacağını ve idam edileceğini belirtti. Ancak zanlıya yöneltilen ağır suçlamaların henüz mahkeme kararıyla kesinleşmediği vurgulanıyor.

Polis kayıtlarında şüphelinin, Fred Mujulizi ve Kulaish Kamugisha gibi farklı isimlerle de çok sayıda cinayet dosyasında arandığı belirtiliyor.

AİLELERİ UYKULARINDA HEDEF ALMIŞLAR

Soruşturma dosyalarında yer alan iddialara göre, saldırganlar kurbanlarının evlerine girebilmek için gece saatlerinde kerpiç ve tuğla duvarları delerek içeri sızdı. Evlerde uyuyan aile bireylerinin palalarla öldürüldüğü öne sürüldü.

Bölgede büyük yankı uyandıran olaylardan biri de Pentekostal kilisesinin papazı Steven Mugambe'nin evine düzenlenen saldırı oldu. İddialara göre papazın ailesi de benzer yöntemle hedef alındı.

Greater Masaka bölgesinde aynı yöntemle gerçekleştirildiği belirtilen cinayetlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e ulaştığı ileri sürülüyor. Daha önce birkaç kez gözaltına alındığı ancak kaçtığı ya da serbest bırakıldığı belirtilen şüphelinin yakalanmasının ardından, yakınlarını kaybeden çok sayıda aile emniyet birimlerine başvurarak şikâyette bulundu.

SON KURBANINI EVLİLİK VAADİYLE KANDIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Soruşturma kapsamında incelenen son cinayet iddiasının 28 Eylül'de yaşandığı belirtiliyor. Şüphelinin, Masaka bölgesinde bir kadını evlilik ve romantik ilişki vaadiyle kandırarak tuzağa düşürdüğü ve ardından öldürdüğü öne sürüldü. Cinayetin ritüel amacıyla işlendiği iddiası da soruşturma dosyasındaki dikkat çekici ayrıntılar arasında yer aldı.

Emniyet birimleri, seri cinayet ve insan ticareti şüpheleri kapsamında soruşturmayı sürdürüyor. Zanlı hakkındaki suçlamaların yargılama sürecinde açıklığa kavuşması bekleniyor.