Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 18 Kasım'da Shenzhen'e gelen ABD Başkanı Donald Trump'ı havalimanında bizzat karşılayıp kucaklaştı. Devlet başkanlığı döneminde ilk kez konuk bir lider için havalimanına giden Şi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelişinde ise apronda değildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 18 Kasım'da Shenzhen Baoan Uluslararası Havalimanı'na gelen ABD Başkanı Donald Trump'ı bizzat karşıladı. İki lider, havalimanında kısa süre kucaklaştı. Şi'nin devlet başkanlığı görevine gelmesinden bu yana ilk kez yabancı bir lideri havalimanında karşılaması dikkat çekti.

Buna karşılık Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, havalimanına indiğinde Şi Cinping tarafından karşılanmadı. Şi'nin rakibi olarak görülen Trump'ı havalimanında karşılaması, yakın müttefiki Putin için aynı jesti yapmaması uluslararası kamuoyunda dikkat çekti.

Şİ'NİN TRUMP'I KARŞILAMASININ NEDENİ NE?

Şi Cinping'in Trump'ı havalimanında karşılamasının arkasında, iki liderin eylül ayında gerçekleştirdiği son görüşmenin etkili olabileceği değerlendirildi. Söz konusu görüşmede Trump'ın Şi tarafından havalimanında karşılanmasına ilişkin memnuniyetini dile getirdiği belirtildi.

Üçlü görüşmeden beklentisi sorulan Trump, Şi'nin kendisini karşılamasına övgüde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"O harika bir başkan, Çin'in en büyük başkanlarından biri ve daha önce hiç kimseyi karşılamak için havalimanına gitmemişti. Sadece bu da değil; törenler, güzellik, görkem, binlerce insan, küçük çocuklar, askerler, her şey muhteşemdi. Bu büyük bir saygıydı ve bunu takdir ediyorum"

Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı'nın Putin ile görüşmesinin ardından Shenzhen'deki Kylin Villa'da öğle yemeği yedi.

Söz konusu tatil köyünün, Trump, Şi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilmesi beklenen üçlü görüşmelere de ev sahipliği yapması planlanıyor.

TRUMP PUTİN'İ 'TANIYAMADI'

Trump ile Putin'in buluşmasında da dikkat çeken anlar yaşandı. İkili görüşme için toplantı odasına giren Trump, Putin'i görünce "bu kim?" diye sordu.

Putin'e doğru yaklaşan Trump, "bu benim arkadaşım" diyerek Rus liderine elini uzattı. İki lider daha sonra el sıkışarak toplantı için yerlerini aldı.

Trump, görüşme öncesinde Putin ile ilişkisine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"yıllardan beri harika bir ilişkimiz oldu. Birbirimizi yıllardır tanıyoruz. Bu görüşmeden harika şeyler çıkabilir, en azından başlayabilir. Harika olacak"

Kremlin'den de görüşmenin ardından açıklama geldi. Kremlin Dışişleri Danışmanı Yuriy Uşakov, görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Putin görüşmeden son derece memnun ayrıldı. Liderler, Ukrayna krizini ve ikili ilişkileri ele aldı. Görüşmede özel açıklamalar yapılmadı; şu an herkes üçlü görüşmeye hazırlanıyor”

TRUMP: 'ÇİN SAVAŞI BİTİRMEK İSTİYOR'

Trump, Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı, Çin'in de savaşın sona ermesini istediğini belirterek şunları söyledi:

"Hem Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş konusunda yardım etmek istiyoruz hem de bu savaşın sona ermesini arzu ediyoruz."

"Başkan Putin birazdan buraya gelecek, bu yüzden üçlü bir görüşme yapacağız... Sanırım başarılı bir görüşme olacak."

APEC ZİRVESİ '2. YALTA KONFERANSI' OLACAK MI?

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) örgütüne üye 21 ülkenin lideri, aile fotoğrafı için bugün bir araya geldi. Ancak fotoğrafta üç isim öne çıktı: ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

APEC Liderler Zirvesi'ne ABD, Çin ve Rusya liderlerinin katılması, bazı yorumcuların buluşmayı İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda düzenlenen Yalta Konferansı'na benzetmesine neden oldu. 1945'te gerçekleştirilen konferansta dönemin Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin, İngiltere Başbakanı Winston Churchill ve ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt bir araya gelmişti.

Ancak Yalta Konferansı ile 2026 APEC Zirvesi arasında önemli farklar bulunuyor. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından düzenlenen Yalta Konferansı, savaş sonrası dünya düzeninin şekillendirilmesinde önemli rol oynarken APEC Zirvesi, devam eden savaşların sona erdirilmesi ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi beklentileriyle öne çıkıyor.

Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın seçimlerde yaşadığı siyasi gelişmeler ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in savaşın yol açtığı sorunlarla karşı karşıya olması, liderlerin uluslararası alandaki konumlarına ilişkin tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Zirvenin küresel siyasete nasıl yansıyacağı ve liderler arasındaki temaslardan somut sonuçlar çıkıp çıkmayacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.