2026 yılı için dünya genelinde doğumda beklenen yaşam süresi tahminleri belli oldu. Monako listenin zirvesinde yer alırken Türkiye, 194 ülke arasında 54. sıraya yerleşti. Türkiye’de doğumda beklenen yaşam süresi 78,4 yıl olarak hesaplandı.

Dünya genelinde doğumda beklenen yaşam süresine ilişkin 2026 tahminleri açıklandı. Birleşmiş Milletler’in nüfus projeksiyonlarına dayanan sıralamaya göre Monako, beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke olarak öne çıktı. Türkiye ise 194 ülke arasında 54. sırada yer aldı.

Listede San Marino 86 yıllık beklenen yaşam süresiyle ikinci sırada bulunurken, Japonya 85,1 yıl ile üçüncü, Güney Kore ise 84,6 yıl ile dördüncü sırada yer aldı.

TÜRKİYE’DE BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ 78,4 YIL

Türkiye’de doğumda beklenen yaşam süresi ortalama 78,4 yıl olarak hesaplandı. Tahminlere göre bu süre kadınlarda 81,3 yıl, erkeklerde ise 75,5 yıl oldu.