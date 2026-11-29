Küresel otomotiv sektöründe piyasa değeri en yüksek 50 şirket belli oldu. Tesla'nın 1,57 trilyon dolarla zirveyi koruduğu ve Çinli üreticilerin 16 markayla damga vurduğu devler ligine, Türkiye'den Ford Otosan 40'ıncı, Tofaş ise 47'nci sıradan giriş yapmayı başardı.

Küresel otomotiv endüstrisinde elektrikli araç dönüşümü hızlanırken, piyasa değeri en yüksek otomobil üreticilerinin yer aldığı yeni sıralama duyuruldu. CompaniesMarketCap verilerine göre oluşturulan dünyanın en değerli 50 otomotiv şirketi listesinde Türkiye’den iki dev üretici de yer almayı başardı. Ford Otosan 4,7 milyar dolarlık piyasa değeriyle küresel sıralamanın 40’ıncı basamağında kendine yer bulurken, Tofaş ise 2,5 milyar dolarlık değeriyle 47’nci sıradan listeye giriş yaptı.

TESLA ZİRVEDE

Sektördeki dönüşümün dengeleri nasıl değiştirdiğini ortaya koyan listenin zirvesinde ise ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla yer aldı. 1,57 trilyon dolarlık piyasa değeriyle açık ara liderliğini koruyan Tesla’yı, 251,9 milyar dolarlık değeriyle Japon otomotiv devi Toyota takip etti.

Elektrikli araç pazarındaki agresif büyümesiyle dikkat çeken Çinli üreticilerden BYD 104,5 milyar dolarla üçüncü sıraya yerleşirken, gelirlerinin önemli bir bölümünü teknoloji ürünlerinden elde etmesine rağmen 2024 yılında piyasaya sürdüğü SU7 modeliyle sektöre iddialı bir giriş yapan Çinli Xiaomi 87,6 milyar dolarla dördüncü sırada yer aldı.

İlk 10 sıralamasının devamında köklü otomobil devleri arasındaki kıyasıya rekabet öne çıktı. İtalyan lüks spor otomobil üreticisi

Ferrari 72,1 milyar dolarla beşinci olurken, onu 71,9 milyar dolarla General Motors ve 52,9 milyar dolarla Güney Koreli Hyundai izledi. ABD’li Ford 49,2 milyar dolarla sekizinci, Hindistan merkezli Maruti Suzuki 46,5 milyar dolarla dokuzuncu, Alman spor otomobil markası Porsche ise 46,2 milyar dolarlık piyasa değeriyle onuncu sırada yer aldı.

ÇİN LİSTEDE 16 ŞİRKETLE YER ALDI

Açıklanan en değerli 50 otomotiv şirketi listesinde Çinli üreticilerin ağırlığı dikkat çekti. Listenin yüzde 32’sine denk gelen 16 şirketle Çin ilk sırada yer alırken, sıralamaya Japonya 8, ABD 6, Hindistan 5 ve Almanya 4 firmayla girdi. Türkiye, Güney Kore ve Tayvan küresel devler liginde ikişer şirketle temsil edilirken; İsveç, Fransa, İtalya, Hollanda ve Vietnam listede birer üreticiyle yer buldu.

Artan enerji maliyetleri ve Orta Doğu’daki gerilimlerin Hürmüz Boğazı geçişlerinde yarattığı belirsizlikler tüketicileri alternatif yakıtlı araçlara yönlendirirken, küresel ölçekte ekim ayında 2,09 milyon adet elektrikli araç satışı gerçekleştiği kaydedildi.