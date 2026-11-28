J.P. Morgan stratejisti Yuxuan Tang, altın fiyatlarına ilişkin orta vadeli olumlu beklentisini korudu. CNBC'ye değerlendirmelerde bulunan Tang, ons altının önümüzdeki bir yıl içinde yaklaşık yüzde 30 değer kazanabileceğini öngördü.

Ancak altındaki yükselişin hemen başlaması beklenmiyor. ABD'de devam eden parasal sıkılaşma ve yüksek tahvil getirilerinin önümüzdeki aylarda altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceği belirtiliyor.

FED'İN FAİZ POLİTİKASI ALTININ SEYRİNİ BELİRLEYECEK

Altın, faiz getirisi sağlamayan bir yatırım aracı olduğu için tahvil getirilerindeki yükselişten olumsuz etkilenebiliyor. Tahvillerin daha yüksek getiri sunması, yatırımcıların altın yerine bu varlıklara yönelmesine neden olabiliyor.

J.P. Morgan'ın değerlendirmesinde, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2027'nin ikinci çeyreğinden sonra daha dengeli bir para politikası izleyebileceği beklentisi öne çıkıyor. Faiz koşullarının gevşemesi ve piyasalardaki likiditenin artması, altın fiyatlarını destekleyebilecek gelişmeler arasında gösteriliyor.

DOLARDAKİ OLASI ZAYIFLAMA ALTINI DESTEKLEYEBİLİR

Altın fiyatlarının yönünü belirleyen önemli faktörlerden biri de doların küresel piyasalardaki değeri. Tang'a göre dolar, J.P. Morgan'ın hesaplamalarına göre uzun vadeli ortalamasının yaklaşık yüzde 10 üzerinde bulunuyor.

Stratejist, önümüzdeki üç ila altı ay boyunca doların güçlü kalabileceğini, ancak 2027'nin ikinci yarısında uluslararası yatırımcıların dolar varlıklarını azaltmasıyla ABD para biriminin değer kaybedebileceğini değerlendiriyor.

Doların zayıflaması, dolar üzerinden fiyatlanan altına uluslararası yatırımcıların ilgisini artırabilecek unsurlar arasında yer alıyor.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI SÜREBİLİR

Altın fiyatlarını destekleyen bir diğer önemli unsur ise merkez bankalarının rezerv politikaları. Dolar bağımlılığını azaltmak ve rezervlerini çeşitlendirmek isteyen ülkelerin altın alımlarını sürdürmesi bekleniyor.

Ayrıca, para birimlerinin zaman içinde satın alma gücünü kaybetmesine karşı korunmak isteyen yatırımcıların da altına yönelmesi, talebi canlı tutabilecek faktörler arasında gösteriliyor.

J.P. MORGAN'IN 2027 YIL SONU ALTIN HEDEFİ 4.600 DOLAR

Yuxuan Tang'ın değerlendirmesine göre J.P. Morgan, ons altının 2027 yıl sonunda yaklaşık 4.600 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor.

Bu tahmin, kısa vadede dalgalanmalar yaşanabileceğine rağmen bankanın altına yönelik orta vadeli olumlu beklentisini koruduğuna işaret ediyor.

Ancak söz konusu hedefin gerçekleşmesi; Fed'in faiz politikası, doların küresel piyasalardaki seyri, ekonomik gelişmeler ve merkez bankalarının altın alımlarına bağlı olacak.