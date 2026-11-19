J.P. Morgan Varlık Yönetimi, 2027 yılında altının seyrini belirleyecek kritik faktörlere dikkat çekti. Güçlü büyüme ve yükselen reel faizlerin altını baskılayabileceğini belirten kurum, enflasyon ve kamu maliyesine ilişkin kaygıların ise değerli metali destekleyebileceğini öngördü. Raporda ayrıca Orta Doğu’da gerilimin tırmanması halinde petrolün varil fiyatının 150 doları aşabileceği uyarısı yapıldı.

J.P. Morgan Varlık Yönetimi, altının gelecekteki seyrinde tahvil faizlerindeki yükselişin nedeninin belirleyici olacağına dikkat çekti. Kurumun Kasım 2026 tarihli 2027 Yatırım Görünümü raporuna göre, faizlerdeki artış güçlü ekonomik büyümeden ve reel faizlerin yükselmesinden kaynaklanırsa altın baskı altında kalabilir. Buna karşılık kamu maliyesi, enflasyon ve paranın değer kaybına ilişkin kaygıların faizleri yukarı çekmesi durumunda altın destek bulabilir.

Raporda, hükümetler ile teknoloji şirketlerinin aynı dönemde yoğun borçlanmaya yönelmesinin tahvil piyasasında finansman rekabetini artırdığı belirtildi. Kurum, 2027 yılında tahvil arzının yüksek seviyesini korumasını bekliyor. Enerji kaynaklı baskıların hafiflemesi ve ihraç planlarının daha öngörülebilir hale gelmesiyle tahvil getirilerinin görece istikrarlı seyredeceği öngörülüyor.

Ancak borçlanmanın üretim kapasitesini yeterince artırmadan talebi ve enflasyonu körüklemesi halinde uzun vadeli tahvil faizleri yeniden yükselebilir.

KÜRESEL BÜYÜME GÖRÜNÜMÜNÜ BOZABİLECEK ÜÇ RİSK

Kurumun temel beklentisi, kamu ve şirket harcamalarının desteğiyle küresel ekonominin 2027 yılında güçlü büyümesini sürdürmesi yönünde. Savunma, enerji güvenliği ve yapay zekâ yatırımlarının ekonomik büyümeyi desteklemesi; enerji kaynaklı fiyat baskılarının hafiflemesiyle hanehalkı harcamalarının toparlanması bekleniyor. Bu gelişmelerin büyümenin daha fazla sektöre ve ülkeye yayılmasını sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Raporda, bu olumlu görünümü değiştirebilecek üç temel risk sıralanıyor: Orta Doğu’da gerilimin yeniden tırmanması, kamu ve şirket borçlanmalarının tahvil piyasasında yeni bir arz şoku yaratması ve yapay zekâ talebinin beklentilerin altında kalması.

PETROLÜN VARİL FİYATI HANGİ KOŞULDA 150 DOLARI AŞABİLİR?

Raporun temel senaryosu, Orta Doğu’da kapsamlı bir anlaşma sağlanmasa bile gerilimin kademeli olarak azalacağı ve enerji akışının yeniden başlayacağı varsayımına dayanıyor. Ancak görüşmelerin sonuçsuz kalması ve ABD ya da İran’ın gerilimi yeniden tırmandırması halinde petrol arzında ciddi sorunlar yaşanabileceği belirtiliyor. Kuruma göre böyle bir senaryoda petrolün varil fiyatı 150 doların üzerine çıkabilir.

Raporda, ABD’nin stratejik petrol rezervlerinin tarihsel olarak düşük seviyelerde bulunmasının yeni bir arz kesintisinin etkilerini sınırlamayı zorlaştırabileceğine dikkat çekiliyor. Petrol arzında yaşanabilecek sert bir daralma küresel büyümeyi yavaşlatırken enflasyonu yükseltebilir. Böyle bir durumda hisse senetleri ve tahviller aynı anda baskı altında kalabilir.

Enerji maliyetleri açısından motorin piyasası da önem taşıyor. Raporda, Orta Doğu’dan rafine ürün sevkiyatındaki aksamalar ve Rus rafinerilerine yönelik saldırıların ardından ihracatın düşmesiyle, deniz yoluyla taşınan küresel motorin ihracatının yüzde 30’unun devre dışı kaldığı belirtiliyor.

ABD’de rafineri kapasite kullanımının yüzde 90’ın üzerinde olması, üretimin daha fazla artırılmasını sınırlıyor. Eylül ayında motorin ihracatını günlük 500 bin varile çıkaran Çin’in bu seviyeyi koruması ise arz üzerindeki baskıyı hafifletebilir.

AVRUPA’DA ENFLASYON İÇİN İLK ÇEYREK BEKLENTİSİ

Kurum, motorin maliyetlerinin gıda fiyatlarına yansımasıyla Avrupa’da enflasyonun 2027 yılının başında bir süre daha yüksek seyredeceğini öngörüyor. Baz etkisinin katkısıyla manşet enflasyonun ilk çeyreğin sonlarına doğru gerilemeye başlaması bekleniyor. Ücret artışlarının sınırlı kalması halinde Batılı merkez bankalarının faiz artışlarının da sınırlı olabileceği değerlendiriliyor.

Avrupa’da ekonomik büyümeye Almanya’nın kamu harcamalarının destek vermesi bekleniyor. Kurumun hesaplamalarına göre Avrupa Birliği’nde hanehalkı, pandemi sonrasında 3 trilyon euro tasarruf biriktirdi. Enerji fiyatlarının seyri, bu birikimin ne ölçüde harcamaya dönüşeceğini belirleyen önemli unsurlardan biri olacak.

BEŞ TEKNOLOJİ DEVİNİN HARCAMA TAHMİNİ 499 MİLYAR DOLAR ARTTI

Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft ve Oracle’ın 2027 yılı sermaye harcamalarına ilişkin piyasa tahminleri, Ocak 2026’dan raporun veri tarihine kadar 499 milyar dolar yükseldi. Beş şirketin toplam sermaye harcamasının 2027 ve 2028 yıllarının her birinde 1 trilyon doları aşması bekleniyor.

Rapora göre bu şirketlerin toplam serbest nakit akışı negatife döndü. Piyasa beklentileri, bu durumun en az 2028 yılına kadar devam edebileceğine işaret ediyor.

J.P. Morgan, 2027 yılında şirketlerin ve tüketicilerin yapay zekâyı daha yaygın kullanmasını, buna bağlı olarak şirket harcamalarının hızlanmasını bekliyor. Piyasaların odağının ise veri merkezlerinin kurulumundan, bu altyapının ne ölçüde gelir yaratacağına kayacağı öngörülüyor. Yapay zekâ talebinin beklentilerin altında kalması, çip üreticilerinden bulut bilişim şirketlerine kadar tüm tedarik zincirini etkileyebilir.

Rapora göre yapay zekâ yatırımları, 2026 yılının ilk üç çeyreğinde ABD ekonomisinin büyümesine yıllıklandırılmış bazda 0,5 puan katkı sağladı. Yatırımların yavaşlaması ve borsalardaki kayıpların tüketimi zayıflatması, ABD ekonomisindeki yavaşlamayı derinleştirebilir.

AVRUPA HİSSELERİNDE YAPAY ZEKÂYI KULLANAN ŞİRKETLER ÖNE ÇIKABİLİR

Kurum, yapay zekâdan yararlanarak maliyetlerini düşürebilen ve kâr marjlarını artırabilen şirketlerin 2027 yılında yatırımcıların daha fazla ilgisini çekebileceğini değerlendiriyor. Rapordaki sektör sınıflamasına göre yapay zekâ kullanım potansiyeli en yüksek sektörlerin Avrupa hisse endeksindeki ağırlığı yüzde 42, ABD hisse endeksindeki ağırlığı ise yüzde 27 seviyesinde.

Avrupa’da bankacılık, savunma, yenilenebilir enerji, altyapı ve sanayi sektörleri de öne çıkarılan alanlar arasında yer alıyor. Kurum, Fransa ve İtalya’daki seçimlerin kısa vadede piyasalarda dalgalanmaya yol açabileceğini değerlendirirken Avrupa’da yeni bir kamu borcu krizinin tetiklenmesi ihtimalini düşük görüyor.

Alternatif yatırımlar tarafında ise elektrik şebekeleri, enerji üretimi, veri merkezleri ve küçük ve orta ölçekli şirketlere yönelik özel sermaye yatırımları öne çıkıyor. Yüksek borçla gerçekleştirilen şirket satın almaları ile yenileme maliyeti yüksek eski gayrimenkuller üzerindeki baskının ise devam etmesi bekleniyor.