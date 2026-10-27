Dünya internetinin bel kemiğini oluşturan deniz altı kabloları, Rusya ile NATO arasındaki gerilimin yeni odak noktası haline geldi. Derin deniz operasyonlarıyla gündeme gelen GUGI’nin faaliyetleri, küresel iletişim ağlarının güvenliğine ilişkin endişeleri artırırken olası bir kablo sabotajının internetten finans sistemlerine kadar pek çok alanda ciddi aksamalara yol açabileceği değerlendiriliyor.

Küresel veri trafiğinin yüzde 95’inden fazlasını taşıyan okyanus tabanındaki fiber optik kablolar, olası bir gerilimde sabotaj riskiyle karşı karşıya. NATO, denizaltı enerji ve veri hatlarının korunması amacıyla Brüksel’deki karargâhında Kritik Denizaltı Altyapı Koordinasyon Hücresi’ni hayata geçirdi.

Uluslararası finans transferlerinden askeri haberleşmeye, bulut sistemlerinden sivil internete kadar uzanan trafik, deniz tabanına serilmiş 1,4 milyon kilometrelik fiber optik kablolardan geçiyor. NATO ve Batılı istihbarat servislerinin raporlarında, olası bir tırmanışta bu hatların hedef alınabileceği belirtiliyor.

RAPORLARDA RUSYA’NIN DERİN DENİZ BİRİMİNE DİKKAT ÇEKİLİYOR

NATO raporlarında öne çıkan yapı, Rusya Savunma Bakanlığı Genelkurmayı’na bağlı çalışan GUGI, yani Derin Deniz Araştırmaları Ana Müdürlüğü. Geleneksel denizaltı filolarından bağımsız hareket eden birimin bünyesinde Yantar gibi özel donanımlı araştırma gemileri ile Losharik ve Belgorod nükleer denizaltıları bulunuyor.

Bu araçların binlerce metre derinlikte çalışabilen robotik donanımlarla kablolara dinleme sensörleri yerleştirebildiği ve kriz anında kıtalararası fiber hatları fiziksel olarak kesebilecek askeri kabiliyete sahip olduğu aktarılıyor. Bu kabiliyet, gerçekleşmiş bir saldırıdan ayrı olarak değerlendiriliyor.

NATO’nun koruma adımı, Kuzey Denizi, Baltık ve Kuzey Atlantik’te kritik denizaltı hatları üzerinde dolaşan Rus araştırma gemilerinin hareketliliğinin ardından geldi. İngiltere ve müttefik istihbarat birimleri, Rusya’nın bu faaliyetlerini “Gri Bölge Savaşı” olarak tanımlıyor. Bu değerlendirmeye göre amaç, sıcak çatışmaya girmeden Batı’nın finans ve dijital altyapısını deniz altından sabote etmek.

TEK KABLO DEĞİL, KOORDİNELİ SALDIRI RİSKİ

Uzmanlara göre internetin ağ yapısı, tek bir hattın kopması halinde trafiğin alternatif güzergâhlara aktarılmasına imkân tanıyor. Bu nedenle bir kablonun kesilmesi küresel internetin tamamen sona ermesi anlamına gelmiyor. Asıl tehlike olarak kritik geçiş hatlarına yönelik koordineli saldırılar gösteriliyor.