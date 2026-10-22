Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan PHP altyapısında tespit edilen iki kritik güvenlik açığı üzerine uyarılar yapıldı. Siber Güvenlik Başkanlığı, e-Devlet Kapısı’nda gerçekleştirilen incelemelerde hizmet güvenliğini olumsuz etkileyen herhangi bir soruna rastlanmadığını ve vatandaşların kamu hizmetlerinden güvenli, kesintisiz şekilde yararlanmaya devam ettiğini bildirdi.

Dünya genelinde internet siteleri ve kurumsal uygulamalarda yaygın olarak kullanılan PHP yazılımında, “PHP2Shell” olarak adlandırılan iki kritik güvenlik açığı tespit edildi.

Belirli koşullarda kötü niyetli kişilerin kullanıcı adı veya şifreye ihtiyaç duymadan savunmasız sistemlere müdahale etmesine imkân tanıyabilen açıklar üzerine uluslararası ölçekte güvenlik uyarıları yapıldı.

Siber Güvenlik Başkanlığı, olası risklere karşı ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirirken ulusal ölçekte güvenlik taramaları ve teknik takip çalışmaları yürütüldüğünü bildirdi. Kurumlara PHP altyapılarını kontrol etmeleri, güvenlik güncellemelerini uygulamaları ve güncel yazılım sürümlerine geçmeleri çağrısı yapıldı.

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI’NDAN E-DEVLET AÇIKLAMASI

Siber Güvenlik Başkanlığı, 69 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren e-Devlet Kapısı’nda yapılan incelemelerde güvenliği olumsuz etkileyen herhangi bir sorun tespit edilmediğini açıkladı.

Başkanlığın açıklamasında, “Vatandaşlarımız, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan kamu hizmetlerinden güvenli ve kesintisiz şekilde yararlanmaya devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca e-Devlet’in, vatandaşların bilgilerini tek bir merkezde toplamak yerine ilgili kamu kurumlarının sistemleriyle güvenli bağlantılar kurarak hizmet sunduğu belirtildi. Kişisel verilerin korunması ve hizmet sürekliliğinin sağlanması amacıyla çok katmanlı güvenlik önlemlerinin uygulandığı, sistemlerin 7 gün 24 saat izlendiği ve düzenli güvenlik testleri ile kontroller gerçekleştirildiği kaydedildi.

GÜVENLİK ÇALIŞMALARI 7 GÜN 24 SAAT SÜRÜYOR

Siber Güvenlik Başkanlığı’nın ilgili kurumlar ve Siber Olaylara Müdahale ekipleriyle koordinasyon içinde gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi.

Açıklamada, risklerin erken tespit edilmesi, gerekli tedbirlerin alınması ve dijital hizmetlerin güvenli şekilde sürdürülmesi için çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

Kamu kurumlarıyla kurulan dijital bağlantıların güvenliğinin de sürekli kontrol edildiği belirtilirken kurum ve kuruluşların teknik güvenlik tedbirlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere Siber Güvenlik Başkanlığı’nın resmî güvenlik duyurusu üzerinden ulaşabileceği ifade edildi.