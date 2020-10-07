Dünya genelinde can kaybı 1 milyon 54 bin 604

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 54 bin 604, virüs tespit edilen kişi sayısı 36 milyon 44 bin 751´e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 27 milyon 149 bin 68´e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140´tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD´de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 722 bin 746 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 215 bin 822´ye ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA´DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3´üncü ülke olan Brezilya´da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 970 bin 953 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 147 bin 571´e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5´inci sırada bulunan Kolombiya´da vaka sayısı 869 bin 808´e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 17 olarak rapor edildi. Peru´da vaka sayısı 832 bin 929 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 32 bin 914 olduğu rapor edildi. Güney Amerika´da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Arjantin´de vaka sayısı 824 bin 468 ulaşırken can kaybı ise 21 bin 827 olarak açıklandı.

AVRUPA´DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Avrupa kıtasında İspanya´da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 865 bin 631, virüs kaynaklı ölü sayısı 32 bin 914 olarak raporlandı. Fransa´da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 634 bin 763´e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 32 bin 365´e yükseldiği aktarıldı.