Düğünlerde hediye edilen bilezik, kolye, çeyrek altın ve diğer ziynet eşyaları birçok aile tarafından uzun süre muhafaza ediliyor. Ancak farklı türdeki altınların aynı şekilde saklanması her zaman uygun olmayabilir. Özellikle ince zincirler ve hassas takılar, birbirine temas ettiğinde çizilebilir veya dolaşabilir.

Takıların ayrı bölmelerde tutulması, fiziksel zarar riskini azaltmaya yardımcı olur. Altınların nerede saklandığına ilişkin bilgilerin çok sayıda kişiyle paylaşılmaması ve saklama yerinin güvenlik açısından değerlendirilmesi de önem taşıyor.

Bir başka konu ise takıların kayıt altına alınması. Ürünlerin fotoğrafları, varsa alış belgeleri ve gram bilgileri güvenli bir yerde saklanabilir. Bu bilgiler, takıların daha sonra değerlendirilmesi veya sigorta gibi işlemlerde belge ihtiyacı doğması halinde yararlı olabilir.

Altının maddi değeri yalnızca saklama biçimine bağlı değildir; piyasa fiyatı da değişebilir. Bu nedenle altınların güvenli biçimde muhafaza edilmesiyle yatırım değerinin korunması farklı konular olarak ele alınmalı. Yüksek tutarlı birikimler için evde saklama ve banka kasası gibi seçeneklerin koşulları karşılaştırılabilir.