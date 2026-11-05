DHA- Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Yunus Emre Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana geldi. Kavşakta otomobiliyle drift atan sürücüyü fark eden polis ekipleri, araca dur ihtarında bulundu.

Ancak ihtara uymayan sürücü, otomobiliyle hızla olay yerinden uzaklaştı. Sürücünün kavşakta drift attığı anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TOPLAM 340 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Polis ekipleri, otomobilin plakasından sürücünün kimliğini tespit ederek işlem başlattı. Sürücüye drift attığı gerekçesiyle 140 bin lira, polisin dur ihtarına uymadığı için ise 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

Böylece sürücüye kesilen toplam ceza 340 bin liraya ulaştı.