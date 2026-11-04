Döviz piyasalarında hareketlilik sürüyor... Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 49,9820 seviyesinden tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 50,0210 seviyesinden işlem gördü.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 yükselişle 56,2180 seviyesine, sterlin/TL ise yüzde 0,4 primle 67,3680'e çıktı.

PİYASALAR ABD'DEKİ ARA SEÇİMLERİ TAKİP EDİYOR

ABD'de gerçekleştirilen Kongre ara seçimlerinin sonuçları, küresel piyasalarda yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Seçim sonuçlarının ABD'nin ekonomi politikaları ve jeopolitik yaklaşımında değişikliklere yol açabileceği değerlendirilirken, bu gelişmelerin varlık fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Demokratların Kongre'de kontrolü ele geçirmesi halinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin uyguladığı politikaların sekteye uğrayabileceği öngörülüyor. Cumhuriyetçilerin Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu kaybetmesi durumunda ise Trump'ın siyasi hareket alanının daralabileceği değerlendiriliyor.

İlk sonuçlar, Demokratların her iki kanatta da çoğunluğu elde edebileceği beklentisini güçlendirdi.

DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ, EURO/DOLAR YÜKSELDİ

Seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte dolar endeksi yüzde 0,3 düşüşle 101,5 seviyesine geriledi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,4 yükselişle 1,1230'a çıktı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 7 baz puan gerileyerek yüzde 4,90 seviyesine indikten sonra yüzde 4,94 düzeyinde dengelendi.

ABD-İRAN GERİLİMİ PETROL FİYATLARINI ETKİLİYOR

Öte yandan ABD ile İran arasındaki görüşmelerden henüz somut bir anlaşma çıkmaması ve Hürmüz Boğazı'nda arz güvenliğine ilişkin riskler, petrol fiyatlarındaki oynaklığın devam etmesine neden oluyor.

Analistler, ABD'deki seçim sonuçlarının açıklanma süreci ve Kongre'de yaşanabilecek güç değişiminin teknoloji, finans ve savunma sektörleri üzerindeki etkilerinin küresel risk iştahını şekillendirebileceğini belirtiyor.

FED'İN FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER DEĞİŞİYOR

ABD'deki seçim sonuçları, Trump yönetiminin ekonomi politikalarını uygulama kapasitesine ilişkin belirsizlikleri artırırken, güçlü ekonomik aktivite ve enflasyonist baskılar Fed'in faiz politikası üzerindeki beklentileri de etkiliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayındaki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırabileceği ihtimali yüzde 80'e yükseldi.

Makroekonomik veriler tarafında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı eylül ayında bir önceki aya göre 333 bin artarak 7 milyon 523 bine ulaştı. Böylece veri, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisinin de ABD iş gücü piyasasına ilişkin yeni sinyaller vermesi bekleniyor.

GÖZLER BUGÜN AÇIKLANACAK VERİLERDE

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi verilerinin de piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. Küresel piyasalarda ABD'deki seçim sonuçları, Fed'in faiz politikası ve jeopolitik gelişmelerin yatırımcıların odağında kalacağı değerlendiriliyor.