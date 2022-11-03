Doğum sonrası gelişen cinsel isteksizlik nasıl düzelir?

Hamilelik, doğum ve lohusalık dönemlerinden sonra cinsel hayatın yeniden normale dönmesi her zaman kolay olmayabilir ve bu süre bazen sanılandan çok daha uzun sürebilir…

Bu problemimin bir çaresi var mı?

SORU:

6 aylık bir bebek annesiyim. Eşimin cin­sel isteğini karşılamakta güçlük çekiyo­rum. Bebekten öncede sevişmekten haz alıyordum ama şimdi hiç kalmadı. Bu durum evliliğimizi olumsuz etkiliyor, bir çözümü var mı? R.U./ Antalya

CEVAP:

Evlilik boyunca hamilelik ve doğumdan sonraki lohusalık dönemi adeta evliliğin sınavı gibidir ve cinsel hayatın yeniden normale dönmesi her zaman kolay olmayabilir ve bu süre bazen sanılandan çok daha uzun sürebilir. Hamilelik ve lohusalık dönemi cinsel istek ve arzuları sekteye uğrattığı için eşler diğerine en çok ihti­yaç duydukları sırada birbirlerinden uzaklaşıp yabancılaşarak, yanlış anlaşılmaların yarattığı öfke ve kırgınlıklarla evliliklerini yıpratırlar. Bu dönemde cinsellikten asla uzaklaşılmamalı, karşılıklı dokunma, öpüşme, cinsel temas olmasa bile birlikte sarılıp yatmaya özen göste­rilmeli, duygusal bağ kopmamalıdır. Cinselliğin güven, sevgi, saygı dokunma, konuşma, anlaşıl­ma ve anlayabilme, beğenilme gibi duyguların bir bütünü olduğu unutulmamalıdır. Sizin du­rumunuzda eşinizle duygusal paylaşımları, sık sık dokunmayı eksik etmemeniz, her fırsatta erotizme yönelik adımlar atmanız cinsel hayata yeniden başlamanızı kolaylaştırabilir.

Cinsel sorunlarımızı nasıl anlatabilirim?

SORU:

34 yaşında evli bir kadınım. Eşim cinsel konularda aşırı kırılgan biri, söylediğim her şeyden alınıp küsebiliyor. Sorunlarımızı paylaşamıyorum. Onunla nasıl konuşabilirim? T.A./ İzmir

CEVAP:

Cinsellik her şeyden önce bir iletişim ve pay­laşımdır. Sağlıklı bir iletişim duygu ve düşün­celerin çekinmeden açıkça ifade edilmesiyle mümkündür. Eşlerden birinin aşırı alıngan ve iletişime kapalı olması iletişimin kesilmesine neden olur. Eşlerin birbirleriyle konuşmak­ta en fazla zorlandığı konuların başında öz bakımla ilgili konular, orgazm olma isteği, cinsel fanteziler ve ilişki süresi gelir Konu­şulmayan her konu yanlış anlaşılır, muhte­mel varsayımlarla doldurulur. Varsayımlar üzerinden doyumlu bir cinsel yaşam inşa etmek mümkün değildir. Bunun için hafta da ya da ayda bir konuşma yapılması planlana­bilir. Konuşmanın amaca uygun olması için samimi konuşmalar sırasında söylenenler­den alınma ve kırılma olmayacağı konusunda baştan anlaşma sağlanması gerekir.

Eşimin ilgisini çekmek için ne yapabilirim?

SORU:

36 yaşındayım, 5 yıldır evliyim. Birkaç yıl öncesine kadar sorunsuz bir evli­liğimiz vardı, sonra azalmaya başladı. Son bir yıldır neredeyse ayda bir ilişki yaşıyoruz. Eşimin ilgisini çekebilmek için ne yapabilirim? M.S./Bursa

CEVAP:

Erkeklerde cinsel uyarı her şeyden önce görsel­dir, yani eşlerinin ya da partnerlerinin fiziksel olarak nasıl göründüğünden fazlasıyla etkilenir­ler. Bu nedenle kadınların ev gibi özel alanlarında vücut hatlarını gösteren dar kıyafetler, mini etek­ler, ipek çoraplar giymeleri, dekolte kıyafetler seçmeleri eşlerinin dikkatini cinselliğe çekmede oldukça etkilidir. Kalçalar ve göğüsler birinci de­recede erotik bölgelerdir. Fiziksel yakınlık erotik duyguları tetikler, nefesin ve vücut sıcaklığının hissedileceği yakın bir oturuş, göz ve ten teması, hoş kokular seksüel hormonları tetikleyerek cin­sel isteği başlatan bilinçdışı kodlardır. Bir üroloji uzmanı ya da cinsel cinsel terapistten profesyo­nel destek alınması uygun olur.