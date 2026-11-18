Çalışma hayatına ara veren kadınların emeklilik planlamasında doğum borçlanması önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak her doğum için borçlanma yapılabilmesi mümkün olmadığı gibi, bu yöntem bütün kadınların emeklilik yaşını da otomatik olarak düşürmüyor.

Sosyal güvenlik sisteminde kadın sigortalılara tanınan doğum borçlanması hakkı, belirli dönemlerde çalışılmayan sürelerin prim gününe eklenmesine imkân sağlıyor.

Bu uygulama özellikle doğum sonrasında iş hayatından uzak kalan kadınların eksik prim günlerini tamamlamalarına yardımcı olabiliyor.

Ancak doğum borçlanmasından yararlanabilmek için kanunda belirtilen şartların sağlanması gerekiyor.



HER DOĞUM İÇİN BORÇLANMA YAPILABİLİYOR MU?



Mevzuata göre kadın sigortalılar, en fazla üç doğum için doğum borçlanması yapabiliyor. Her doğum bakımından en fazla iki yıllık süre borçlanılabiliyor.

Böylece şartların sağlanması halinde toplamda altı yıla kadar borçlanma imkânı bulunuyor.

Borçlanılacak süre içerisinde sigortalı çalışılmamış olması ve çocuğun yaşaması gibi yasal koşulların da dikkate alınması gerekiyor.



DOĞUM BORÇLANMASI EMEKLİLİK YAŞINI DÜŞÜRÜR MÜ?



Doğum borçlanması öncelikle eksik prim günlerinin tamamlanmasına yardımcı oluyor. Ancak kişinin emeklilik yaşı, ilk sigortalılık tarihi ve tabi olduğu emeklilik hükümlerine göre belirleniyor.

Bu nedenle borçlanma yapan herkesin emeklilik yaşının düşeceğini söylemek doğru değil.

Özellikle ilk sigorta girişinden sonra gerçekleşen doğumlar için borçlanma hakkının değerlendirilmesi gerekiyor. Başvuru öncesinde SGK kayıtlarının incelenmesi ve ödenecek tutarın hesaplanması önem taşıyor.