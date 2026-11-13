Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp serbest bırakılan Cansu Kaya ve Sinan Kaya çifti, bu kez kızlarının doğumuyla gündeme geldi. Doğum anlarını TikTok'ta canlı yayınlayan çiftin yayını yaklaşık 100 bin kişi tarafından izlendi. Yayına gönderilen hediyeler ise dikkat çekti.

Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelen Cansu Kaya ve Sinan Kaya çifti, bu kez kızlarının doğumunu canlı yayınladı. TikTok üzerinden gerçekleştirilen yayın kısa sürede büyük ilgi görürken yaklaşık 100 bin kişi doğum anlarını ekran başından takip etti.

DOĞUM ANLARI CANLI YAYINA YANSIDI

Canlı yayında Cansu Kaya'nın doğum sırasında ağladığı anlar kameralara yansıdı. Bebeğin dünyaya gelmesinin ardından ağlama sesleri duyulurken baba Sinan Kaya'nın, "Ağlıyor, mama istiyor" sözleri dikkat çekti.

Bir süre sonra kamerayı kendisine çeviren Sinan Kaya'nın, "Ben kucağıma alamaz mıyım?" diye sorması da yayında izleyenlerin karşısına çıktı.

TİKTOK YAYININA HEDİYE YAĞDI

Çiftin doğum yayınını izleyen kullanıcılar, TikTok üzerinden çok sayıda sanal hediye gönderdi. Platformda izleyiciler, önceden satın aldıkları jetonlarla yayıncılara hediye gönderebiliyor.

Kaya çiftinin canlı yayından ne kadar gelir elde ettiği ise henüz bilinmiyor. Doğum anlarının sosyal medyada paylaşılması ve yayına gösterilen yoğun ilgi kısa sürede gündem oldu.