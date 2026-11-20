Doğalgazda kasım ve aralık aylarının destekli tüketim limitleri yükseltildi. Sınırlar illerin iklimine ve geçmiş tüketim ortalamalarına göre belirlenirken, İstanbul'da kasım için 136,01 metreküp olan limit aralıkta 259,35 metreküpe çıkıyor. Farklı illerde aynı miktarda gaz kullanan hanelerin faturaları da değişebiliyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Türkiye genelinde doğalgaz tüketimi artarken, bu kış ilk kez uygulamaya alınan kademeli tarife sistemi de hane halkının ısınma giderlerinde etkili oluyor. Kasım ayında yapılan düzenlemeyle, soğuk hava nedeniyle tüketimi yükselen vatandaşların devlet destekli tarifeden yararlanmaya devam edebilmesi için kasım ve aralık aylarına ait tüketim limitleri artırıldı.

TÜKETİM LİMİTLERİ İLLERİN İKLİM KOŞULLARINA GÖRE BELİRLENİYOR

Yeni tarife sisteminde doğalgaz tüketim sınırları, Türkiye genelinde tek bir rakam üzerinden uygulanmıyor. Limitler belirlenirken illerin iklim koşulları ve geçmiş yıllardaki tüketim ortalamaları dikkate alınıyor.

Bu kapsamda İstanbul'da kasım ayı için 136,01 metreküp olarak belirlenen destekli tüketim sınırı, aralık ayında 259,35 metreküpe yükseliyor. Kışın daha sert geçtiği Ankara, Erzurum, Kars ve Van gibi illerde ise bölgesel koşullara göre farklı tüketim limitleri uygulanıyor.

Bu nedenle aynı miktarda doğalgaz kullanan hanelerin faturaları, bulundukları şehre ve geçerli tüketim sınırlarına göre farklılık gösterebiliyor.

DESTEKLİ VE DESTEKSİZ TARİFE ARASINDA 900 TL FARK

Belirlenen tüketim limitinin aşılması halinde uygulanan tarife değişikliği, doğalgaz faturalarına doğrudan yansıyor. Yapılan hesaplamalara göre İstanbul'da ayda 100 metreküp doğalgaz tüketen bir hanenin destekli tarife üzerinden ödeyeceği tutar yaklaşık 1.800 TL seviyesinde bulunuyor. Tüketimin limitleri aşması ve desteksiz tarifeye geçilmesi durumunda ise fatura yaklaşık 2.700 TL'ye çıkabiliyor.

İki tarife arasındaki yaklaşık 900 TL'lik fark, hanelerin aylık tüketim miktarlarını ve fatura detaylarını yakından takip etmesini önemli hale getiriyor. Bununla birlikte nihai fatura tutarı; vergiler, dağıtım bedelleri ve kullanım koşullarına bağlı olarak değişebiliyor.

DOĞALGAZ TÜKETİMİNİ AZALTMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Isınma verimliliğini artırmak ve gereksiz doğalgaz tüketiminin önüne geçmek için evlerde bazı basit önlemler alınabiliyor. Bu kapsamda öne çıkan uygulamalar şöyle:

-Radyatörlerin önünü eşya, perde veya kurutulmak istenen çamaşırlarla kapatmamak,

-Kapı ve pencere kenarlarındaki hava sızıntılarını yalıtım malzemeleriyle önlemek,

-Kombi bakımını düzenli olarak yaptırmak,