Kış aylarında artan doğal gaz faturalarına ilişkin uzmanlardan abonelere önemli bir uyarı geldi. Faturadaki son endeks ile sayaçta görünen rakamın karşılaştırılması, olası okuma ve ölçüm hatalarının ortaya çıkarılmasını sağlayabiliyor. Fazla tahsilat tespit edilmesi halinde aboneler ödedikleri tutarın iadesini talep edebiliyor.

Havaların soğumasıyla birlikte doğal gaz tüketimi artarken, yüksek gelen faturalar da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle aylık doğal gaz faturası 750 TL ve üzerine çıkan abonelerin, ödeme yapmadan önce fatura detaylarını ve sayaç değerlerini kontrol etmeleri öneriliyor. Tüketici dernekleri ve enerji uzmanları, olası okuma hatalarına ve sayaç kaynaklı sorunlara karşı abonelerin dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.

SAYAÇTAKİ SON ENDEKS İLE FATURAYI KARŞILAŞTIRIN

Doğal gaz faturalarında kontrol edilmesi gereken ilk bilgilerden biri, sayaç endeksleri. Faturada yer alan "Son Endeks" değeri ile evdeki doğal gaz sayacının ekranında görünen rakamın karşılaştırılması gerekiyor.

Faturadaki son endeksin sayaçta görünen mevcut değerden yüksek olması, okuma hatası ihtimalini gündeme getirebilir. Böyle bir durumda abonelerin ilgili doğal gaz dağıtım şirketine başvurarak sayaç değerlerinin yeniden incelenmesini istemesi gerekiyor.

10 YILINI DOLDURAN SAYAÇLARDA ÖLÇÜM HATASI RİSKİ

Doğal gaz faturalarının yüksek gelmesine neden olabilecek bir diğer konu ise sayaçların ölçüm doğruluğu. Sayaçların muayene ve kontrol işlemlerinin belirli aralıklarla yapılması gerekiyor. Mevzuat kapsamında doğal gaz sayaçlarında damga süresi ve muayene takvimi önem taşıyor.

Zamanla yıpranan veya ölçüm doğruluğunda sorun oluşan sayaçlar, tüketimin hatalı hesaplanmasına yol açabilir. Faturasında önceki dönemlere kıyasla olağan dışı bir artış gören abonelerin sayaç üzerindeki üretim ve damga bilgilerini kontrol etmesi, şüphe durumunda dağıtım şirketinden inceleme talep etmesi öneriliyor.

FAZLA ÖDENEN DOĞAL GAZ FATURASI NASIL GERİ ALINIR?

Faturasında hata olduğunu düşünen veya sayacının yanlış ölçüm yaptığından şüphelenen aboneler, ilgili doğal gaz dağıtım şirketinin müşteri hizmetlerine başvurarak itiraz sürecini başlatabilir.

Başvurunun ardından yapılacak incelemede hatalı ya da fazla tahsilat tespit edilmesi halinde, fazla ödenen tutar sonraki faturadan düşülebilir veya ilgili mevzuat ve şirketin iade prosedürleri doğrultusunda aboneye geri ödenebilir.

Bu nedenle abonelerin yüksek gelen faturaları yalnızca toplam tutar üzerinden değerlendirmemesi; tüketim miktarını, ilk ve son endeks bilgilerini ve sayaç durumunu da kontrol etmesi önem taşıyor.