Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğadan topladığı mantarı tükettikten sonra zehirlenen 45 yaşındaki Nurcan Alp, 7 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Karaciğer yetmezliği gelişen iki çocuk annesi kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA- Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğadan topladığı mantarı yiyen 45 yaşındaki Nurcan Alp'ten acı haber geldi. Mantar zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan ve günlerdir yaşam mücadelesi veren Alp, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

7 GÜN BOYUNCA YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

Olay, 6 Kasım'da Nazilli ilçesinde meydana geldi. Doğadan topladığı mantarı tüketen Nurcan Alp, bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Alp'in, mantar zehirlenmesine bağlı olarak karaciğerinde ağır hasar oluştuğu belirlendi.

Karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Alp, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine acil karaciğer nakline ihtiyaç duyuldu.

DONÖR ARANIYORDU

Nurcan Alp için ailesi ve yakınları uygun donör bulunması amacıyla vatandaşlara çağrıda bulundu. Çok sayıda kişi donör bulunabilmesi için seferber oldu. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Alp, 7 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini bugün sabaha karşı kaybetti.

İki çocuk annesi Nurcan Alp'in cenazesinin, ikindi namazının ardından İsabeyli Mahallesi Çarşı Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası İsabeyli Mezarlığı'nda toprağa verilecek.