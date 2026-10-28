Rizespor karşısında iki gol atan Franculino Dju, kasık ağrısıyla endişelendirdi. Geçen sezon diz ameliyatı nedeniyle 115 gün sahalardan uzak kalan yıldız oyuncunun durumu, iki günlük izinde yapılacak tedavinin ardından netleşecek.

Trabzonspor’un Çaykur Rizespor’u deplasmanda 4-3 mağlup ettiği karşılaşmada attığı iki golle galibiyette önemli rol oynayan Franculino Dju, kasığındaki ağrı nedeniyle endişe yarattı. Maçın ardından sağlık kontrollerinden geçirilen 22 yaşındaki futbolcunun tedavisine başlandığı bildirildi.

RİZESPOR MAÇINDA İKİ GOL ATTI

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Çaykur Rizespor’a konuk olan Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 4-3 kazanmayı başardı. Bordo-mavili ekibin geri dönüşünde Franculino Dju’nun attığı iki gol belirleyici oldu.

Karşılaşmanın son bölümünde kasında ağrı hisseden genç futbolcunun maçın ardından yaşadığı sorun, galibiyet sevincine gölge düşürdü.

THOMAS REİS’TEN DJU AÇIKLAMASI

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, karşılaşmanın ardından Dju’nun yaşadığı ağrıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yoğun maç takvimi ve hücum hattındaki sakatlıklar nedeniyle oyuncuyu dinlendirmekte zorlandıklarını belirten Reis, şu ifadeleri kullandı:

“Konferans Ligi maçlarında onu birçok kez dışarı almaya çalıştık. Kalitesini zaten biliyoruz. Ancak hücumda sakat oyuncularımız vardı. Paul Onuachu sakat, Umut da sakattı ve yeni geri döndü. Dju kasında bir ağrı hissettiğini söyledi. Umuyorum en kısa zamanda aramıza dönecektir”

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

27 Ekim’de yayımlanan haberlere göre Dju’nun sağlık kontrolleri gerçekleştirildi ve tedavi süreci başlatıldı. Oyuncunun yaşadığı sorunun boyutu ve sahalara ne zaman döneceği konusunda ise kesin bir açıklama yapılmadı.

Trabzonspor’da gözler, golcü futbolcunun sağlık durumuna ilişkin yapılacak değerlendirmelere çevrildi. Dju’nun hafta sonu oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği, sağlık durumunun netleşmesinin ardından belli olacak.

BU SEZON GOLLERİYLE ÖNE ÇIKTI

Trabzonspor’un sezon başında kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Gineli forvet, kısa sürede takımın önemli hücum silahlarından biri hâline geldi. Anadolu Ajansı’nın 27 Ekim tarihli haberine göre Dju, bordo-mavili formayla çıktığı 8 maçta 7 gol kaydetti.