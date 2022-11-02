Dikkat! Alkol cinsel isteği bitirebilir

Sekste sürekli alkole sığınmak zamanla hem alkol bağımlılığına yol açar hem de ters bir etki yaratarak cinsel istek ve uyarılmanın tümüyle bitmesine neden olabilir…



İyi bir ilişki için ne yapabilirim?

SORU:

37 yaşındayım. 11 yıldır evliyim. Eşimle alkol almadığım zamanlar sertleşme sorunu yaşarken 1-2 kadeh içince çok daha rahat oluyorum. Böyle giderse alkolik olacağım. Alkol almadan da güçlü bir erkek olmak için neler yapabilirim? E.C./ Manisa

CEVAP:

Eşinizle yalnızca alkol aldığınızda seks yapabiliyor olmanız, diğer durumlarda rahat olmadığınızı bir performans kaygısı yaşadığınızı gösteriyor. Herkesin içinde baskılayıcı yasaklayıcı ve sürekli eleştirip yargılayan bir iç ses vardır. Birkaç kadeh alkol bu iç sesi susturup psikolojik bir rahatlama sağladığı için performans kaygısı olan erkekler için faydalı olabilir. Ancak sürekli buna sığınmak ya da alkolü abartmak zamanla hem alkol bağımlılığına yol açabilir, hem de tam tersi bir etki yaratarak cinsel istek ve uyarılmanın tümüyle bitmesine neden olabilir. Alkolle geçici çözümlerle vakit kaybetmek yerine cinsellikte performans kaygısı yaratan nedenlere odaklanmanız ve yan etkisi olmayan kalıcı çözümler bulmanız daha uygun olur.

Vajinal hissizlik tedavi edilir mi?

SORU:

38 yaşında 16 yıldır evli bir kadınım. Kendimi bildim bileli cinsel ilişkiden haz almadım ve orgazm olmadım. Sanki vajinam hissizleşmiş, uyuşmuş gibi geliyor. Bu bir hastalık mı, bu yaştan sonra bir çaresi var mı? M.E./ Ankara

CEVAP:

Kadınlarda uyarılma ve orgazm bozukluk­ları sık karşılaşılan bir durumdur. Uygun bir tedavi yapabilmek için öncelikle orga­nik psikolojik ayrımını doğru yapıp neden­lerini iyi bilmek gerekir. Vajinanın fizyolojik yapısı, bazı hastalıklar, ameliyatlar ve ilaç kullanımı hissizleşmeye, uyarılma ve or­gazm bozukluklarına neden olabilir. Psiko­lojik nedenler arasında olumsuz beden ve cinsellik algısı, tutucu bir ailede yetişme, çocukluk ya da ergenlikte yaşanan cinsel istismar ve travmalar vardır. Sizin duru­munuzda baştan beri hissetmeme durumu yaşamanızdan organik bir nedene bağlı olma ihtimali güçlü görünüyor. Bu nedenle öne bir kadın doğum uzmanı sonra cinsel terapiste gitmeniz uygun olur.

Sevişirken erotik film seyredilir mi?

SORU:

Eşimin evlilik öncesinden gelen bir porno izleme alışkanlığı var. Evlendikten sonra da devam etti. Cinsel birliktelik sırasında birlikte izleyelim diyor, ben çok sevmiyorum ama onu kırmamak için kabul ediyorum. Bu ne kadar doğru? Y.V./ Antalya

CEVAP:

1990 ve üstü doğumlular neredeyse bilgisayarlarla büyüdü, internetle ve porno ile çok erken yaşlarda tanıştı ve birçok kişi buna alışkanlık geliştirdi. Gerçeklikten uzak bir cinselliğin sunulduğu porno filmler bazı çiftlerde ciddi sıkıntılara neden olabiliyor. Burada değerlendirme, porno filmleri seyretme amacından ne seyredildiği ve ne kadar seyredildiğine kadar birçok kritere göre değişir. Eşinizde dâhil kimse sizi istemediğiniz bir şeyleri izlemeye zorlayamaz. Onunla birlikte sert görüntülerden çok erotizmin ağır bastığı bir fantezi olarak kaldığında zararlı değildir.