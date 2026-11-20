Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, gerekli yasal düzenlemelerin yıl sonuna kadar tamamlanması durumunda dijital euronun ilk ihracının 2029'da gerçekleştirilebileceğini belirtti. Avrupa'nın teknoloji, kritik ham madde ve ödeme altyapılarında dışa bağımlılığını azaltması gerektiğine dikkat çeken Lagarde, bu alanlarda daha hızlı adım atılması çağrısında bulundu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dijital euro projesinin takviminin yasal sürece bağlı olduğunu açıkladı. Frankfurt Avrupa Bankacılık Kongresi'nde konuşan Lagarde, yasal sürecin yıl sonuna kadar tamamlanması halinde ilk dijital euro ihracına 2029 yılında hazır olmayı hedeflediklerini söyledi.

Lagarde, Avrupa altyapısı üzerinde çalışacak dijital euronun, euro bölgesinin tamamında kabul edilmesi gereken bir ödeme aracı sunacağını belirtti. ECB tarafından geliştirilen proje kapsamında, merkez bankası güvencesi taşıması planlanan dijital parayla nakdin tamamlanması ve ödeme sistemlerinde dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.

KARTLI ÖDEMELERİN YÜZDE 60'INDAN FAZLASI ULUSLARARASI SİSTEMLER ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Lagarde'ın verdiği bilgilere göre, uluslararası kart sistemleri Avrupa'daki kartlı ödemelerin yüzde 60'ından fazlasını gerçekleştiriyor. Euro bölgesindeki 21 ülkenin 14'ünde ise ulusal kart ödeme sistemi bulunmuyor.

ECB'nin son yıllarda öncelik verdiği üç alanı perakende ödemeler, toptan piyasalar ve euronun uluslararası rolü olarak sıralayan Lagarde, dijital euro projesinin bu açıdan önem taşıdığını vurguladı.

YAPAY ZEKA İÇİN 1,3 TRİLYON EUROLUK YATIRIM İHTİYACI

Avrupa'nın ekonomik egemenliğini güçlendirmesi, sermaye piyasalarını geliştirmesi ve teknolojik bağımlılığını azaltması gerektiğini belirten Lagarde, kritik ham maddelerden teknolojiye kadar uzanan bağımlılıkların Avrupa'ya karşı kullanılabilecek araçlara dönüşebildiğini söyledi.

Lagarde, düşük büyüme, rekabetçilik sorunları ve Tek Pazar'daki eksikliklere son yıllarda ekonomik egemenlik konusunun da eklendiğini ifade etti.

Avrupa'nın küresel yapay zeka hesaplama kapasitesindeki yaklaşık yüzde 5'lik payını 2030 yılına kadar yüzde 15'e çıkarması için yaklaşık 1,3 trilyon euro yatırım gerekebileceğine ilişkin tahmini de paylaştı.

Sermaye Piyasaları Birliği konusunda yıllardır sınırlı ilerleme kaydedildiğini belirten Lagarde, Avrupa'nın tasarruflarının giderek daha büyük bölümünü yurt dışına yönlendirdiğini, büyümek isteyen şirketlerin de finansman için başka bölgelere başvurduğunu dile getirdi.

Avrupa'nın bazı krizlerde hızlı, bazılarında ise yavaş hareket ettiğine dikkat çeken Lagarde, pandemi döneminde oluşturulan 800 milyar euroluk ortak borç finansmanlı toparlanma fonunu ve savunma tedarikine 150 milyar euroya kadar kredi sağlayan SAFE programını örnek gösterdi.

DİJİTAL TAHVİL VE ULUSLARARASI ÖDEME SİSTEMLERİNDE YENİ ADIMLAR

Lagarde, tokenlaştırılmış işlemlerin merkez bankası parasıyla uzlaştırılmasını sağlayan Pontes girişiminin eylül ayında başlatıldığını hatırlattı. Avrupa İstikrar Mekanizması'nın (ESM) bu altyapı üzerinden 1 milyar euroluk dijital yerel tahvil işlemi gerçekleştirdiğini aktardı.

Euronun uluslararası rolünü güçlendirmek amacıyla ECB'nin TIPS anlık ödeme sistemini diğer bölgelerdeki hızlı ödeme altyapılarıyla birbirine bağladığını belirten Lagarde, EUREP repo tesisinin şubat ayında kalıcı hale getirilerek dünya genelindeki merkez bankalarının kullanımına açıldığını söyledi.

Lagarde, 30'dan fazla merkez bankasının söz konusu imkana ilgi gösterdiğini de kaydetti.