Ünlü model Didem Soydan, Trakya’dan 20 dönümlük arazi satın alarak dikkat çekti. 42 yaşındaki Soydan, yatırımını yalnızca kendisi için değil, sevdiklerinin barınma ihtiyacını güvence altına almak amacıyla yaptığını söyledi.

Ünlü model Didem Soydan, gayrimenkul yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Trakya’dan 20 dönümlük arazi satın aldı. Soydan, bu yatırımı yalnızca kendisi için değil, sevdiklerinin de gelecekte barınma ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla yaptığını açıkladı.

SEVDİKLERİ İÇİN YATIRIM YAPTI

Satın aldığı arazinin yalnızca kişisel bir mülk olmadığını belirten Soydan, sevdikleriyle bir arada yaşama hayalinden söz etti. Arazinin, yakınlarının ileride ev sahibi olabilmeleri için bir fırsat sunmasını istediğini dile getiren Soydan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sevdiklerimin hiçbir şey düşünmeden ev kurabileceği bir yerleri olsun istedim. Ev ihtiyacı oldukları zaman araziyi kullanıp ev yapabilirler.”