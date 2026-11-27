Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle kamu borçlarında aylık gecikme zammı yüzde 3,2 olarak belirlendi. Borç taksitlendirmelerinde uygulanan yıllık tecil faizi ise yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüldü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurumlar tarafından kamu alacaklarının tahsilatına yönelik hazırlanan yeni faiz düzenlemeleri Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle kamu borçlarının süresinde ödenmemesi halinde uygulanacak gecikme zammı oranı ve borçların taksitlendirilmesinde esas alınan tecil faizi yeniden belirlendi.

AYLIK GECİKME ZAMMI YÜZDE 3,2 OLARAK BELİRLENDİ

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında yapılan değişikliğe göre, ödeme süresi içinde ödenmeyen kamu alacaklarına her ay için ayrı ayrı yüzde 3,2 oranında gecikme zammı uygulanacak.

YILLIK TECİL FAİZİ YÜZDE 29'A DÜŞÜRÜLDÜ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği ile kamu borçlarının tecil ve taksitlendirme işlemlerinde uygulanan yıllık faiz oranı da güncellendi.

Daha önce yüzde 39 olarak uygulanan yıllık tecil faizi, 10 puanlık indirimle yüzde 29'a düşürüldü. Yeni oran, 27 Kasım 2026 tarihinden itibaren yapılacak tecil başvurularında uygulanacak.

MEVCUT VE DEVAM EDEN BORÇLARDA YENİ FAİZ NASIL UYGULANACAK?

Düzenlemeyle daha önce başvurusu yapılmış veya taksit ödemeleri devam eden kamu borçlarında yeni faiz oranının nasıl uygulanacağı da açıklandı.

27 KASIM'DAN ÖNCE BAŞVURU YAPANLAR:

27 Kasım 2026'dan önce tecil başvurusunda bulunulmuş ancak henüz tecil işlemi tamamlanmamış kamu alacaklarında, başvuru tarihinden 26 Kasım'a kadar geçen süre için eski faiz oranı uygulanacak. 27 Kasım ve sonrasındaki dönem için ise yeni yüzde 29'luk oran esas alınacak.

TAKSİT ÖDEMESİ DEVAM EDENLER:

Daha önce tecil edilmiş ve taksitleri ödeme şartlarına uygun şekilde yatırılan borçlarda, 27 Kasım 2026'dan sonraki vadeli taksitler için yüzde 29'luk yeni faiz oranı uygulanacak.