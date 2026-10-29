Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânı, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesinin bulunduğu Anıtkabir’i ziyaret etti. Erdoğan, mozoleye çelenk bırakmasının ardından Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

DEVLET ERKÂNI ANITKABİR’DE TÖRENDE BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MİT Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi parti temsilcileri ve bürokratlar yer aldı.

Törende Erdoğan, Atatürk’ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

ERDOĞAN ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ’Nİ İMZALADI

Törenin ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Erdoğan, mesajında Cumhuriyetin 103’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayarak Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve şehitleri andı.

Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Aziz Atatürk, bugün, uğruna buyuk bedeller ödediğimiz Cumhuriyetimizin kurulușunun 103'üncü seneidevriyesini kutluyoruz. Tarihimize yeni bir istikamet çizen bu önemli günde, zatıalinizi, silah arkadașlarınızı ve kahraman şehitlerimizi şükranla yad ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni, devleti ve milletiyle birlikte müreffeh ve muzaffer yarınlara ulaștırmak için farklı cephelerde yoğun bir mücadele içindeyiz. Cumhuriyet henüz ilan edilmemişken zatıalinizin 1 Mart 1922 tarihli Büyük Millet Meclisi hitabında münderiç, 'Bizi, milli davamızı izlemekten yıldıracak hiçbir araç, hiçbir kuvvet düşünülemez. Milli davamız bizim hayatımızdır' sözleri ışığında, milli davamız olarak gördüğümüz Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşıncaya kadar kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun.”